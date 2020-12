Airbnb: les fêtes restent interdites, même la nuit du 31 décembre

Pour le réveillon du Nouvel-An, la plateforme de locations touristiques durcit son dispositif de lutte contre les fêtes.

Un réveillon du 31 décembre ne se conçoit pas sans fête. Mais Covid oblige, il aura certainement une saveur un peu particulière. Avec le couvre-feu qui devrait faire son retour à partir du 15 décembre, il sera de plus en plus compliqué d'organiser des fêtes chez soi. À moins que les invités qui ne pourront pas rentrer chez eux après 21 heures, puissent dormir sur place.

Et pour ceux qui ont prévu de louer un «Airbnb» le 31 décembre ou sur une période incluant la Saint-Sylvestre? Car, la plupart du temps, ces fêtes sont organisées dans des appartements loués sur la plateforme. La règle sera encore plus sévère: les fêtes seront purement et simplement interdites, conformément au dispositif choc annoncé fin août. Pour prouver sa bonne foi et son intention de ne pas organiser de fêtes, chaque utilisateur devra également remplir une attestation sur l'honneur avant d'effectuer sa réservation.

Des agents de sécurité mobilisés le 31 décembre

Et ce n'est pas tout. Pour pouvoir réserver un logement sur Airbnb, vous devrez remplir une condition, pas très contraignante a priori: avoir au moins un commentaire positif. Quant aux propriétaires, ils sont priés de «mettre à jour leur règlement intérieur de la façon la plus précise possible». Dit autrement: à charge pour eux de rappeler aux candidats que les fêtes ne sont pas autorisées. En cas de non-respect de ces deux règles, les utilisateurs - propriétaires et locataires - risquent la suppression de leur compte et des poursuites judiciaires pour «non-respect du règlement». Airbnb a même prévu, durant toute la nuit de la Saint-Sylvestre, de mobiliser «un contingent d'agents formés aux problématiques de sécurité».

Ces mesures sont applicables depuis le jeudi 3 décembre en France mais aussi aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, au Royaume-Uni et en Espagne. «Nous savons que cette période de festivités ne ressemblera à aucune autre. Une minorité des utilisateurs pourrait nuire à ces festivités. Cela n'aura pas lieu sur Airbnb», promet Patrick Robinson, directeur des affaires publiques Europe d'Airbnb.

Et quid de ceux qui ont déjà réservé leur logement pour (ou incluant) le 31 décembre? «Toutes les réservations déjà effectuées pourront être maintenues comme prévu», précise Airbnb. Autrement dit, ces utilisateurs sont chanceux. Ils n'ont pas eu à remplir d'attestation sur l'honneur, même si l'interdiction des fêtes est en vigueur depuis fin août. Et ceux qui n'avaient pas forcément au moins un commentaire positif, ont pu réserver un logement.