Airbnb incite les propriétaires à installer des mouchards anti-fêtards (Crédits photo : Unsplash - Drew Farwell )

La plateforme de location recommande désormais à ses hôtes d'utiliser des engins électroniques pour s'assurer que leurs locataires ne sont pas trop bruyants.

C'est la plaie des propriétaires... et des voisins. La location Airbnb qui vire à la méga fiesta ou tout simplement des locataires sans gêne perturbant tout le voisinage effraient bon nombre de candidats à la location touristique. La plateforme de location entre particuliers l'a bien compris, en faisant désormais la promotion de petits engins qui permettent de connaître, en temps réel, le niveau sonore de son logement. Sur son site, Airbnb vante désormais «les meilleurs dispositifs de prévention contre les fêtes». À en croire la société, ces outils servent «à préserver l'intimité de vos voyageurs et à maintenir de bonnes relations avec vos voisins». Et Airbnb de préciser que ces dispositifs n'enregistrent pas les sons émis mais mesurent simplement le niveau sonore.

Et pour convaincre les propriétaires de s'offrir ces coûteux gadgets, le site propose des réductions sur trois appareils différents (dont deux disponibles pour la France). L'un d'eux, baptisé Minut, ressemble comme deux gouttes d'eau à un détecteur d'incendie et s'affiche à 99 euros après une réduction de 50 euros. Il promet d'enregistrer le niveau sonore du logement mais aussi de déclencher une alarme en mode appartement vacant, ou encore de vous renseigner en direct sur votre smartphone sur les niveaux de température et d'humidité des lieux.

Le second appareil disponible pour la France se nomme Roomonitor et est proposé pour 39$ (près de 36 euros) contre 165$ (152 euros) en tarif officiel, mais il s'accompagne d'un abonnement de 8,5$ (près de 8 euros) par mois. Il se contente quant à lui d'envoyer des alertes sur votre téléphone quand le niveau sonore devient trop élevé.

700.000 réservations «sécurisées»

Évoqués pour la première fois en décembre dernier par Airbnb, l'un de ces engins (NoiseAware, seulement disponible en Amérique du Nord) aurait déjà permis de «sécuriser» plus de 700.000 réservations. Et pour motiver les indécis, le site souligne que les promotions ne sont disponibles que jusqu'au 1er avril. Pas sûr que ce genre de produit soit de nature à séduire les propriétaires français même si le site précise la bonne marche à suivre: avertir les locataires de leur présence, ne pas les installer dans les chambres ou les salles de bains et évidemment ne pas utiliser d'appareils enregistrant des images ou du son.