Airbnb : il devra rembourser plus de 200 000 euros pour avoir sous-loué illégalement un appartement

Le Parisien n'avait pas informé ses propriétaires avant de sous-louer l'appartement. (Pixabay / TeroVesalainen)

Le locataire d'un studio dans le VIe arrondissement de Paris qui n'avait pas demandé l'autorisation à son propriétaire de sous-louer son appartement a été condamné par le tribunal judiciaire. L'homme a sous-loué près de 1 120 nuitées pour un montant approchant les 200 000 euros. Il va devoir régler la somme qu'il a illégalement perçue, des arriérés de loyer, le montant des réparations et des frais d'avocats.

Un locataire va devoir rembourser 221 000 euros à son propriétaire. Le tribunal judiciaire de Paris l'a condamné pour avoir loué son logement de 30 m² dans le VIe arrondissement de la capitale via Airbnb sans en avoir demandé l'autorisation rapporte Le Figaro Immobilier . Il s'agit d'un record pour une sous-location illégale, pointe le quotidien. La dernière condamnation pour ce type d'infraction était cinq fois moins élevée.

Le logement situé dans le quartier prisé de Saint-Sulpice a été loué par le prévenu entre le 29 décembre 2016 et le 21 décembre 2020. Ce n'est qu'en juin 2020 que les propriétaires, un couple de quinquagénaires, se sont aperçus que leur logement était en sous-location via la plateforme Airbnb. Problème, le locataire ne leur a jamais demandé l'autorisation comme la loi l'y oblige. Ils ont donc fait constater l'activité illégale par un huissier.

1 114 jours de locations payées 198 034 euros

Le relevé des transactions passées par Airbnb et envoyé par la plateforme à la défense montre que le logement a été sous-loué 329 fois pendant 1 114 jours. Cela représente une somme de 198 034 euros sous forme de loyers, soit en moyenne 178 euros la nuitée. L'activité illégale aurait dû être plus réduite, car en 2017, 2018, 2019 et 2020, le locataire a sous-loué son studio plus de 120 jours par an, ce qui est interdit dans les villes de plus de 200 000 habitants. La plateforme aurait dû bloquer le compte de l'utilisateur.

Malgré les sommes encaissées par le locataire, celui-ci n'a pas toujours payé son loyer. Il doit 11 370 euros aux propriétaires. Outre le remboursement des loyers illégalement perçus et le montant des impayés, le locataire va devoir rembourser près de 11 500 euros de réparations et 1 000 euros de frais d'avocat.