Airbnb: ces quartiers où les fraudeurs sont les plus pénalisés à Paris

INFOGRAPHIES - Découvrez où les amendes infligées aux propriétaires parisiens qui ont loué illégalement leur logement, sont les plus élevées.

Les juges ont la main de plus en plus lourde contre les propriétaires indélicats parisiens. Les locations illégales sur Airbnb leur ont coûté 31.000 euros en moyenne en appel (20.000 en première instance), en 2023, selon la mairie de Paris. C’est 9000 euros de plus qu’en 2022 (5000 euros en première instance). L’amende peut grimper jusqu’à 50.000 euros, si vous n’obtenez pas l’autorisation de la mairie de louer votre résidence secondaire sur une plateforme touristique. Un propriétaire «multi-loueur», résidant dans le XVIe arrondissement de Paris, l’a récemment appris à ses dépens.

Les résidences principales sont également dans le viseur d’Anne Hidalgo. Si vous ne vous enregistrez pas auprès de la mairie ou si vous louez votre logement plus de 120 jours par an, vous risquez également une amende maximale de, respectivement, 5000 et 10.000 euros.

Si les juges sont plus sévères, le montant total des amendes, en revanche, ne cesse de fondre. En 2021, 3,5 millions d’euros ont été récoltés par la mairie de Paris. Un an plus tard, ce chiffre tombe à 2,5 millions d’euros. Et, au bout de 7 mois, cette recette ne s’élève «qu’» à 535.000 euros. La raison? Les litiges sont de moins en moins nombreux. La peur du gendarme, veut croire l’entourage d’ Anne Hidalgo .

Le Figaro a pu se procurer le détail de ces amendes, arrondissement par arrondissement, ainsi que le nombre de contentieux liés aux locations touristiques. Ces litiges concernent donc aussi bien les résidences principales que secondaires. Les quartiers touristiques sont ceux où les propriétaires sont les plus pénalisés. Le centre de Paris (les quatre premiers arrondissements de Paris) avec 40% des litiges sur les deux dernières années, le 18e et le 15e (20% chacun) sont les trois arrondissements où les locations illégales sont les plus fréquentes. La proximité du Marais, de Montmartre et de la Tour Eiffel, qui offrent des vues exceptionnelles, n’y est pas étrangère.

Voici le résultat détaillé ci-dessous.