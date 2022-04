Airbnb : Ces équipements et prestations qui font grimper le prix des logements

Le site Uswitch a comparé les logements de seize capitales européennes possédant, ou non, une grande variété d’équipements. (Pixabay / TeroVesalainen)

La location de logement via la plateforme Airbnb continue d’intéresser de nombreux propriétaires et locataires. Dans les capitales européennes, certains équipements permettent cependant de faire particulièrement gonfler le prix de la location.

Présente depuis maintenant 9 ans en France, la plateforme Airbnb a profondément transformé le marché de la location, au point de faire passer le nombre d’appartements disponibles à Paris de 20 000 à 88 000 entre 2011 et 2019. Si le prix de ces logements varie en fonction de beaucoup de critères, une étude du site spécialisé Uswitch relayée par actu Paris a récemment identifié les équipements qui faisaient le plus augmenter le prix d’un logement.

Les services de voiturier particulièrement rentables

Pour cela, les équipes du site ont comparé les logements de seize capitales européennes possédant, ou non, une grande variété d’équipements. La présence de certaines commodités est ainsi apparue comme permettant de faire particulièrement gonfler le prix de la location sur Airbnb.

C’est en particulier le cas pour le service de voiturier, qui permet en moyenne de faire augmenter le prix de location d’un logement de 26,94 euros par personne. Un surcoût qui monte jusqu’à 43,50 euros à Londres, ville où ce service semble ainsi être particulièrement recherché. Vient ensuite la possibilité d’amener son animal de compagnie (25,67 euros d’augmentation moyenne par personne).

Des spécificités dans chaque ville

D’autres installations permettent cependant, dans certaines villes, de faire monter le prix de son logement sur Airbnb encore plus haut. À Paris, Londres, Lisbonne et Madrid, l’équipement le plus rentable serait ainsi le sauna, qui permet en moyenne sur ces quatre villes d’ajouter 62 euros par personne au prix de la location.

Enfin, certains équipements plus étonnants semblent faire la différence dans certaines villes. Selon le site, la présence d’une machine à pain ferait par exemple augmenter le prix d’un logement à Copenhague de 11,57 euros. Par ailleurs, à Zurich, la présence d’une salle de sport dans le logement entraîne une augmentation de prix de 71,04 euros.