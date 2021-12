Aides et primes : certains Français toucheront jusqu'à 2 450 € pour améliorer leur pouvoir d'achat

Entre l'inflation, la crise liée au Covid-19 et la hausse du prix de l'énergie, le pouvoir d'achat des Français a besoin d'un coup de pouce financier. (illustration) (Pixabay / wir_sind_klein)

Les aides, primes et autres petits cadeaux venant du gouvernement ou des entreprises commencent à être versés aux Français en ce mois de décembre 2021. Pour une personne ou un foyer modeste, en prenant en compte toutes les aides mises en place actuellement, il serait possible de toucher jusqu'à 2 450 € aux alentours de Noël.

Pour mieux accompagner les Français en pleine crise sanitaire et économique du Covid-19 et montée de l'inflation, plusieurs aides et primes ont été lancées en 2021 pour améliorer le pouvoir d'achat. Si tous les foyers n'y sont pas forcément éligibles, certaines personnes pourraient potentiellement toucher jusqu'à 2 450 € supplémentaires en décembre, selon les calculs de BFMTV .

Des aides publiques exceptionnelles

Le versement de l'indemnité inflation, mise en place pour lutter contre la hausse des prix, a commencé lundi 13 décembre par les étudiants boursiers. Au total, 38 millions de Français toucheront d'ici à fin février cette prime individualisée de 100 €, qui concerne uniquement les personnes touchant moins de 2 000 € nets par mois.

Cette semaine marque aussi le début du versement du chèque exceptionnel énergie. Cette fois, 5,8 millions de foyers sont concernés par ce coup de pouce de 100 € censé aider à supporter la hausse du prix de l'électricité et du gaz dans l'Hexagone. Le versement de cette aide est automatique, les bénéficiaires n'ont aucune démarche à faire.

Le coup de pouce des entreprises

Côté entreprises, plusieurs dispositifs ont été pensés pour améliorer le pouvoir d'achat des employés. Ainsi la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa), lancée en 2018, a de nouveau été reconduite. La fameuse « prime Macron » permet aux employeurs de verser 1 000 € de prime (2 000 € dans les petites entreprises) de manière défiscalisée. Cette prime n'est pas obligatoire et dépend donc de la générosité de votre hiérarchie.

Enfin, les chèques cadeaux sont toujours là pour aider les Français à faire leurs achats de Noël. Cette année, le plafond d'exonération des cotisations pour les entreprises a été augmenté de 80 €. Le montant des chèques cadeaux accordés pourra ainsi monter jusqu'à 250 € par salarié, contre 170 € les années précédentes.