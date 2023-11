Aides, démarches et droits / un site pour les personnes âgées-iStock-PIKSEL.jpg

La France, un pays vieillissant

Le vieillissement de la population française est une réalité que l’on ne peut pas nier. Entre 2020 et 2030, le nombre de 75-84 ans devrait augmenter de 50 %. D’ici à 2030, il devrait y avoir environ 6,1 millions de personnes âgées de 75 à 84 ans, contre 4,1 millions en 2020. Les plus de 85 ans devraient aussi être plus nombreux avec une hausse supérieure à 50 %. Les raisons de ce vieillissement de la société française sont connues. D’une part, l’espérance de vie continue d’augmenter. D’autre part, le taux de natalité baisse. Ces dernières années, le nombre d’enfants par femme est ainsi passé sous le seuil de renouvellement des générations. Certaines personnes souffrent par exemple d’éco-anxiété et souhaitent avoir peu voire pas d’enfant(s) en raison de l’état toujours plus préoccupant de notre planète. Pour notre population française de plus en plus âgée, un portail web a été créé.

Pour-les-personnes-agees.gouv.fr : rubriques et sous-rubriques

Pour-les-personnes-agees.gouv.fr est un site internet lancé en 2015 et devenu, au fil des années, LE portail web de référence pour les seniors et leur entourage. Outre les actualités en lien avec les personnes âgées (aides financières, campagnes de vaccination…), on y trouve diverses rubriques et sous-rubriques très utiles comme : « préserver son autonomie » (« aménager son logement et s’équiper » ou encore « organiser à l’avance sa propre protection ») ; « vivre à domicile » (« aides financières », « solutions d’accueil temporaire »…) ; « changer de logement » (« les questions à se poser », « vivre chez un proche »…) ; « vivre dans un EHPAD » (« préparer l’entrée en EHPAD », « droits en EHPAD »…) ; « solutions pour les aidants » (« soutien financier », « trouver du soutien »…) ; « annuaires et services » (« vidéothèque », « questions et réponses »…).

Plus de détails sur le portail Pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Comme indiqué précédemment, le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr propose notamment une vidéothèque. Dans les vidéos mises en ligne, divers thèmes sont abordés comme, par exemple, celui de l’intervention d’une aide à domicile, celui de l’anticipation d’une sortie d’hôpital ou encore le sujet de l’accueil de jour. Les vidéos sont aussi disponibles sur la chaîne Dailymotion du portail. Il est également possible d’utiliser le site afin d’accéder à divers formulaires et documents et de les télécharger (« Hospitalisation : aide au retour à domicile, régime général », « Demande d’admission en EHPAD », « Modèle de directives anticipées »…). Plusieurs annuaires sont en outre proposés : points d’informations locaux, EHPAD, résidences autonomie, services d’aides et de soins à domicile ou encore services d’accueil familial. Enfin, on trouve une FAQ (foire aux questions) et plusieurs simulateurs pour les aides au logement, les aides sociales, la complémentaire santé solidaire ou encore pour calculer et comparer le reste à charge des EHPAD. Notez que pour vos simulations en ligne, vous pouvez avoir besoin de divers documents. Pour-les-personnes-agees.gouv.fr est donc un site très complet qui propose de multiples ressources à destination des personnes âgées et de leurs proches.