Aides de la CAF : les différentes allocations seront versées avec du retard en octobre

Les allocations de la Caf seront versées avec du retard en octobre 2024. (illustration) (Pixabay / Basti93)

Les allocataires de la Caf (Caisse d’allocations familiales) verront leurs prestations versées de façon anticipée au mois d’octobre 2024. Au lieu de les recevoir le 5 du mois, comme de coutume, ils les percevront le vendredi 4 octobre. Un changement aux règles de versement de l’organisme en fonction du calendrier, mais qui peut également se traduire au final par des retards.

Un hasard du calendrier

Dans le détail, ce versement anticipé va concerner l’ensemble des prestations versées par la Caf. Il peut s’agir tout autant des allocations familiales, du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité, ou des différentes aides personnelles au logement (APL), détaille le site Merci Pour L’Info .

S’il va avoir lieu le 4 octobre, c’est parce que le 5 tombe un samedi. Or, comme l’explique le site de la Caf , « si le 5 tombe un samedi ou un dimanche, la Caf effectue le paiement du jour ouvré (hors week-end et jours fériés) le plus proche » . Si c’est un samedi par exemple, le versement a lieu le vendredi. Par contre, si c’est un dimanche, alors il a lieu le lundi, comme cela avait été le cas en mai dernier.

Un versement au lundi 7 ?

Cependant, même en cas de versement anticipé, comme lors de ce prochain mois d’octobre 2024, le versement effectif des aides de la Caf sur le compte des allocataires devrait être retardé, selon Capital . En effet, pour la plupart des gens, les opérations sur les comptes bancaires ne s’affichent que le lundi.

En clair, comme l’a confirmé à la Caf auprès d’ actu.fr , « ce sera donc le 7 octobre que les Français toucheront effectivement leurs aides » . De quoi créer quelques inquiétudes pour les millions de bénéficiaires des différentes aides de l’organisme. Reste que l’attente vaut le coup pour les 5,6 millions de personnes touchant des aides au logement, note RMC Conso . Au mois d’octobre, ces dernières vont être revalorisées de 3,26 %. Si le versement n'a pas eu lieu d'ici le milieu de la semaine du 7 octobre, il est possible d’appeler un conseiller au 32 30.