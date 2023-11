Agirc-Arrco : une campagne pour inciter les futurs retraités à vérifier leur relevé de carrière

Les salariés du privé peuvent accéder à leur relevé de carrière sur les sites internet ou applis de leur caisse de retraite. (illustration) (janeb13 / Pixabay)

Le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco a lancé une campagne de communication digitale le 6 novembre. Le but de l'opération qui durera jusqu'au 26 novembre et cible les 25 - 54 ans : inciter les cotisants, dont le nombre s'élève à 26 millions, à consulter régulièrement leur espace en ligne personnel afin de surveiller la bonne prise en compte des informations liées à leur carrière, explique La Dépêche .

Etre attentif en cas de changements multiples

« Vérifier sa carrière est un réflexe à prendre, comme on vérifie le montant de ses impôts » , a ainsi estimé Julien Cérioli, expert de la gestion de carrière à l'Agirc-Arrco dans un communiqué publié par l'organisme lundi 6 novembre. Les personnes ayant beaucoup changé d'emploi, de statut professionnel ou de pays ont tout particulièrement intérêt à s'assurer que les caisses de retraite ont bien eu connaissance de ces modifications.

Comme le rappelle l'Agirc-Arrco, le relevé de carrière « récapitule les droits acquis depuis le début de sa carrière dans tous les régimes de retraite obligatoires (salariés ou non-salariés) de base et complémentaire auprès desquels une personne a cotisé » . Pour consulter ces données, les salariés du privé peuvent se connecter sur leur compte retraite via le site Internet d'un des régimes dont ils dépendent. Une application mobile est également disponible.

« Du temps gagné pour plus tard »

Plus une vérification est effectuée tôt, plus d'éventuelles corrections sont faciles à apporter, a expliqué Julien Cérioli. Les rectifications sont d'ailleurs possibles à tout âge et à tout stade de carrière en s'adressant à sa caisse de retraite. « C'est aussi du temps gagné pour plus tard » , a commenté le spécialiste puisqu'au moment de la retraite, un dossier sera traité plus rapidement si aucune modification n'y est nécessaire.