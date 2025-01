Advenis REIM innove avec Eden, une SCPI européenne nouvelle génération

Advenis REIM – société de gestion spécialisée dans l'investissement immobilier paneuropéen, notamment avec sa SCPI phare Eurovalys dédiée au marché allemand qui affiche 950 millions d’euros de capitalisation au 30/09/2024 – enrichit sa gamme avec le lancement d'Eden, une SCPI résolument innovante.Cette nouvelle solution d'investissement se démarque par son approche disruptive du marché de l'épargne immobilière, tant par sa structure que par son positionnement.

Une SCPI digitale et accessible à tous

Selon Advenis REIM, Eden répond aux attentes d'une « nouvelle génération d'investisseurs » – représentant environ 12% des Français – majoritairement âgés de moins de 35 ans. Cette typologie d’épargnants, plus jeunes en moyenne que la clientèle traditionnelle des SCPI, dispose d’une épargne constituée parfois plus modeste, est très sensible à la possibilité de souscrire au fil de l’eau (méthode dite de « l’investissement fractionné » destinée à diminuer le risque lié à un point d’entrée unique) et à la structure de frais des produits.

La SCPI Eden se distingue par plusieurs innovations majeures : une souscription entièrement digitalisée, un ticket d'entrée particulièrement accessible fixé à 50 euros dès la deuxième souscription sous réserve d’une mise initiale de 1000 euros (minimum de 20 parts à 50 euros pour la première souscription) et surtout, l'absence de frais de souscription.

Ce positionnement s'inscrit dans une volonté de démocratisation de l'investissement immobilier européen, permettant aux épargnants de se constituer progressivement un patrimoine via des versements programmés et le réinvestissement automatique des dividendes potentiels.

Une stratégie d'investissement paneuropéenne diversifiée

La SCPI Eden adopte une stratégie d'investissement exclusivement européenne (hors France) ciblant au démarrage les pays d'Europe du Nord comme le Royaume-Uni, la Scandinavie et le Benelux. Selon la société de gestion, ces marchés présentent actuellement des opportunités intéressantes du fait d'un ajustement récent des prix.

La diversification sectorielle constitue également un axe majeur de la stratégie d’Eden avec des investissements prévus dans plusieurs classes d'actifs :

Des objectifs de performance ambitieux

Advenis REIM affiche des objectifs de performance attractifs pour cette nouvelle SCPI avec un taux de rendement interne cible à 10 ans de 7,44% et un taux de distribution brut cible de 6,5% (non garantis).

Ces objectifs s'appuient sur l'expertise reconnue du groupe dans la sélection et la gestion d'actifs immobiliers en Europe, notamment grâce à ses équipes locales présentes à Francfort, Madrid, Londres et au Luxembourg.

Une réponse aux enjeux actuels de l'épargne immobilière

Le lancement d'Eden s'inscrit dans une évolution profonde des comportements d'épargne, marquée par la digitalisation croissante des services financiers et la recherche de solutions d'investissement plus flexibles. Cette SCPI intègre également les préoccupations ESG dans sa stratégie d'investissement, répondant ainsi aux attentes croissantes des investisseurs en matière de durabilité.

Pour Jean-François Chaury, Directeur Général d'Advenis REIM, « le lancement de la SCPI Eden marque une étape clé pour Advenis REIM, en offrant aux investisseurs une solution d’épargne digitale, accessible, diversifiée et avec une structure de frais différente, tournée vers l’Europe [...] Notre expertise dans la sélection, l’investissement et la gestion d’actifs immobiliers grâce aux équipes locales du groupe sont de véritables atouts différenciants au service de la performance ».

Avec ce nouveau produit, Advenis REIM – qui gère déjà plus de 1,2 milliard d'euros d'actifs – confirme son positionnement d'acteur innovant sur le marché des SCPI et sa volonté de rendre l'investissement immobilier européen accessible au plus grand nombre.