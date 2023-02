Adoptez une lame de parquet de la plus vieille salle de basket du monde

Grâce au mécénat et à d’autres dons de la Française des jeux et de la Fondation du patrimoine, le mythique gymnase Trévise à Paris va pouvoir être rénové pour les J0 2024.

Parrainer des lattes de parquet, une idée saugrenue? Et pourtant, cette campagne de mécénat participatif permettra, avec d’autres dons, de rénover la plus vieille salle de basket-ball du monde encore dans son état d’origine située au 14 rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris, comme le rapporte Le Parisien . Le tout premier match de basket en Europe a eu lieu entre ses murs en 1893. Mais le patrimoine du 14 Trévise est aujourd’hui menacé. « Ce bâtiment a 130 ans d’activité non-stop à son actif. Il est ouvert 365 jours par an. Son état d’usure fait qu’il devient dangereux de continuer à l’utiliser aujourd’hui », explique Sylvie Manac’h, directrice de l’association YMCA Paris, propriétaire du lieu.

Le parquet de la salle est d’origine et avait été acheminé par bateau des États-Unis. « Les Américains ont contribué à hauteur de 50% à la création du lieu en donnant de l’argent mais aussi des matériaux », retrace Sylvie Manac’h. Un lit de sable de 5 centimètres sert de support aux lattes de bois pour assurer la souplesse du sol. Du goudron avait été coulé à chaud et servait de joint entre les lattes. C’est une des premières expérimentations de sol sportif d’intérieur en France. « Le bâtiment est inscrit à l’Inventaire Supplémentaires des Monuments Historiques et nécessite des interventions spécialisées. Le parquet est un témoignage incroyable de l’histoire du sport », souligne Sylvie Manac’h.

Voir son nom sur une plaque commémorative

L’opération Adopteunelame.com vise à lui redonner son éclat d’origine. Sur les 7444 lames en chêne que compte le parquet, le public est invité à en parrainer 2024, un symbole qui rappelle les JO 2024 et également l’année de réouverture du site. « On souhaite pourvoir rouvrir à cette occasion et accueillir des enfants pour qu’ils puissent voir sur grand écran leurs matchs préférés », espère la directrice de l’association YMCA Paris.

Chaque mécène peut verser le montant qu’il souhaite. Un montant minimum de 100 euros a toutefois été fixé. La restauration de la totalité du bâtiment est estimée à 8 voire 10 millions d’euros dont 2 millions d’euros consacrés au gymnase. Le mécénat n’est bien entendu pas la seule source de financement puisque la Fondation du patrimoine et la Française des jeux soutiennent également la rénovation et YMCA injecte aussi des fonds propres et a contracté un emprunt.

Chaque latte de parquet s era numérotée, retirée, restaurée et replacée à l’identique après les travaux de rénovation du gymnase. En parrainant une latte, vous ne pourrez pas l’exposer chez vous mais chaque donateur aura le privilège de voir son nom apposé sur une plaque commémorative. Chaque personne qui adopte une lame permettra aussi à un enfant d’adopter symboliquement une lame. Le nom des enfants sera inscrit dans la salle sur une plaque. Tous les donateurs recevront un certificat nominatif d’adoption de la lame choisie et verront leur nom inscrit sur le mur des donateurs qui sera installé dans le gymnase à sa réouverture. Le musicien Gautier Capuçon a par exemple parrainé la latte 1701, qui correspond à l’année de fabrication de son violoncelle. Le parquet d’époque a donc encore de longues années devant lui.