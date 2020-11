On connait les abeilles pour la saveur de leur miel, mais elles sont aussi, avec le vent, de grands artisans de la pollinisation ; ce processus de reproduction qui assure un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes. Or, différents facteurs tels que, par exemple, le réchauffement climatique ou l'usage des pesticides, menacent la survie des abeilles, fragilisent la chaine de pollinisation naturelle ; et mettent ainsi en danger la biodiversité. Pour y remédier, Pollinature, une start-up franco-suisse, propose depuis 2013, à tout un chacun, d'adopter des abeilles ; et d'aider ainsi leur multiplication et leur travail de pollinisation. On vous dit tout de ce projet atypique, qui cherche un second souffle, après avoir, lui aussi, subi les contre coups de la Covid-19...

Adoptez des abeilles avec BeeHome ! - iStock-Tunatura

BeeHome : la maisonnette qui permet d'accueillir des abeilles

Les maisonnettes BeeHome aussi victimes de la Covid-19

Cette jolie petite maisonnette en bois peut être installée aussi bien en ville qu'à la campagne... Sur un balcon, dans votre jardin ou sur votre terrasse. Elle est livrée indépendamment de ses occupantes ; une population, composée, au départ, d'environ 25 cocons d'abeilles maçonnes (des abeilles sauvages ne produisant pas de miel). Encore endormies, ces petites bêtes inoffensives se trouvent dans un tube en carton qui sera livré exclusivement au printemps. Vos abeilles se fieront à la nature pour terminer leur hibernation et éclore, dès que la température extérieure le permettra. Elles construiront alors leurs nids dans les tubes de la maisonnette et recueilleront le pollen et le nectar pour leur progéniture. Lorsque leur nid sera terminé, les abeilles maçonnes colmateront le tube en carton avec de l'argile. Votre population d'abeilles se reproduira et assurera la pollinisation des végétaux dans un rayon de 300 m alentours ! A l'automne, elles recommenceront leur hibernation dans la maisonnette jusqu'au printemps suivant, se pliant avec grâce et efficacité au rythme de la nature.Malheureusement, Pollinature - comme tant d'autres entreprises - a vu son activité s'interrompre avec la crise sanitaire, au printemps dernier. Sa ligne de production, qui était située au sein de la prison de la ville de Toul en Lorraine, s'est en effet trouvée à l'arrêt, et inaccessible du jour au lendemain, stoppant brutalement toutes productions. Pour donner un nouveau souffle, à son activité, Pollinature a lancé le 13 octobre dernier, une campagne de financement participatif organisée via la plateforme Kisskissbankbank. Son objectif : relancer son activité - et continuer à préserver les écosystèmes - en proposant non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises, de précommander des maisonnettes BeeHome. Il est ainsi possible de réserver et d'acquitter dès à présent, une ou plusieurs maisonnettes, pour soi-même ou pour son entreprise, mais aussi - pourquoi pas - pour en faire cadeau à une école ; sensibilisant ainsi les plus jeunes aux dangers de la disparition de la biodiversité... Cette activité vertueuse s'ajoute aux prestations de pollinisation également proposées aux professionnels de l'agriculture par Pollinature et qui, elles, ne sont pas menacées pour l'heure...