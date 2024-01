Actions : espérer la plus-value ou toucher le dividende ?

En investissant dans une action, vous avez deux moyens de faire un gain financier (Crédit photo : 123RF)

Il y a deux moyens de faire des gains financiers en investissant dans une action : la plus-value et le dividende. Les deux peuvent s'additionner mais aucun n'est garanti et il nécessite une bonne sélection en fonction de votre profil d'investisseur. Explications.

En investissant dans une action, vous avez deux moyens de faire un gain financier : la plus-value et le dividende.

La plus-value

Le premier moyen de faire un gain financier en achetant des actions s'appelle la plus-value. Celle-ci correspond à la différence entre le prix d'achat de votre action et le prix de vente. Cette différence s'appelle une plus-value lorsque le prix de vente est plus élevé que le prix d'achat. En général, cette plus-value est imposable à 30%.

Comment sélectionner une action susceptible vous apporter cette plus-value ? Vous avez le choix entre trois grands types de catégories d'actions avec des caractéristiques différentes. Ces choix comportent toujours un risque car une action est un titre de propriété de l'entreprise et si l'entreprise fait faillite, vous pouvez perdre tout votre investissement.

La première est une action dans une entreprise dont le secteur est en forte croissance comme la cyber sécurité. Les experts appellent cela une action « growth » et vous pouvez espérer une plus-value rapidement.

La deuxième est une action dans une entreprise qui a connu une forte baisse et dont vous espérez un rebond donc une plus-value. Les experts appellent cela une action « value » mais il faut avoir le courage d'investir quand la société a des difficultés.

La troisième est une action dans une entreprise qui démarre « start up » dont le secteur vous semble prometteur comme l'intelligence artificielle. La plus-value peut être importante mais le risque est grand de tout perdre également.

Le dividende

L'autre moyen de faire un gain financier avec une action est de toucher un dividende chaque année. Le dividende est la part annuelle des bénéfices distribués aux actionnaires. Les experts appellent cela le coupon. Il faut donc choisir une entreprise solide qui gère bien ses indicateurs économiques (chiffre d'affaires, coûts fixes, marge, endettement…). Les entreprises les plus performantes peuvent distribuer des dividendes autour de 5%. On calcule ce pourcentage en divisant le dividende par le cours de l'action. On dit qu'une action a des revenus de 5% quand le dividende atteint 5 euros pour un cours de l'action de 100 euros.

Ce dividende n'est jamais garanti. Il dépend toujours des bénéfices de l'entreprise qui peuvent varier d'une année à l'autre. Le dividende est en général taxé à 30%.

En conclusion, vous avez deux moyens de faire des gains financiers en investissant dans une action. La plus-value et le dividende. Les deux peuvent s'additionner mais aucun n'est garanti et il nécessite une bonne sélection en fonction de votre profil d'investisseur.