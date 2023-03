Acquisition de locaux commerciaux près de Limoges par la SCPI Epsilon 360°

Il s’agit des premières acquisitions réalisées en 2023 par la SCPI Epsilon 360°, lancée en décembre 2021 et qui capitalisait déjà 40 millions € à la fin de l’exercice 2022. Son patrimoine de plus de 26.000 m2 se situe essentiellement dans les métropoles et les villes moyennes régionales, avec une pondération importante sur les commerces et les locaux tertiaires mixtes. La société de gestion indépendante Epsilon Capital -qui pilote ce véhicule immobilier- est basée à Bordeaux, elle se spécialise dans l’immobilier « small caps » : des actifs tertiaires - bureaux, commerces, santé, logistique, activité…- d’une valeur unitaire généralement comprise entre 1 et 5 millions €. Les 4 actifs récemment acquis près de Limoges pour un montant de 3,7 millions € sont des locaux commerciaux d’une surface globale de plus de 2.300 m2.

Un portefeuille de 4 locaux commerciaux au sud de Limoges

Epsilon Capital a récemment annoncé l’acquisition, pour le compte de sa SCPI Epsilon 360° , d’un portefeuille de quatre locaux commerciaux implantés dans deux zones commerciales au sud de Limoges.

Le premier ensemble immobilier se compose de 3 cellules commerciales, pour une surface totale de 1.111 m2 . Il se situe à proximité immédiate du centre commercial Carrefour Boisseuil, un emplacement stratégique assurant une bonne fréquentation de la clientèle. Les 3 locaux commerciaux sont occupés par un magasin Picard, une clinique vétérinaire, ainsi qu’un cuisiniste franchisé de l’enseigne So’Cooc. Signe de la stabilité de l’occupation locative, l’établissement de santé animale occupe ses locaux depuis 1995, Picard est présent depuis 2007 et le cuisiniste est installé dans les murs depuis 2011.

Le second actif mono-bloc développe pour sa part une surface locative de 1 224 m2 , dans la zone commerciale de Limoges Feytiat, spécialisée sur l’équipement de la maison. C’est l’enseigne Maison de la Literie qui est locataire de cet espace commercial de grande taille depuis 2007. Cet actif va bénéficier de travaux de remise à niveau énergétique et de « restyling » esthétique.

Une acquisition à 3,7 millions € dans le cœur de cible de la SCPI Epsilon 360°

La SCPI Epsilon 360° a déboursé 3,7 millions € droits inclus pour cette acquisition, ce qui rapproche la valeur globale de son patrimoine de la barre des 50 millions € (droits compris). On est donc, concernant ces nouveaux actifs qui intègrent le patrimoine de la SCPI Epsilon 360°, dans le cœur de cible de l’immobilier « small cap » recherché par les gérants : des actifs d’une taille unitaire comprise entre 1 et 5 millions € , avec un positionnement régional.

Cette stratégie atypique dans l’univers des SCPI semble d’ailleurs porter ses fruits malgré un contexte 2022 marqué par l’inflation et la hausse des taux , puisque la société de gestion précise dans son bulletin d’information du 4ème trimestre 2022 que « les taux d’occupation et de recouvrement des loyers demeurent stables à 100% » et que « grâce à une valeur d’expertise du patrimoine environ 8% au dessus des valeurs d’achat - confirmant la pertinence de la stratégie dédiée aux small caps -, la valeur de reconstitution par part à fin 2022 ressort à 272,58 € (sous réserve de validation par les commissaires aux comptes et en Assemblée Générale), 9% au dessus du prix de souscription en vigueur. »

Andràs Boros, Président d’Epsilon Capital, résume : « Cette nouvelle acquisition, notre première à Limoges, illustre de nouveau nos convictions sur la typologie du commerce de périphérie , qui offre selon nous un couple risque / rendement attractif . Nous avons été convaincus par la qualité des enseignes et un état locatif stabilisé qui montre la pertinence de ces emplacements pour les exploitants ».