Acquisition de deux immeubles de bureaux à Lognes (77) pour la SCPI Novaxia Neo

Créée il y a un peu plus de 4 ans, la SCPI Novaxia Neo applique une stratégie d’investissement immobilière européenne diversifiée avec un accent particulier mis sur le potentiel de recyclage des actifs, les rendant moins propices à subir une forme d’obsolescence d’usage. Elle est l'une des premières SCPI à avoir été labellisée ISR fin 2020. Aujourd'hui, Novaxia Neo dispose d’une capitalisation de 412 millions d'euros avec une collecte nette de 54 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l’année, dont 9,5 millions d'euros au 3ème trimestre. Cela lui permet d’enchaîner les acquisitions dans un contexte assez favorable aux acheteurs. Après deux opérations réalisées au 3ème trimestre à Lyon et Trappes, une nouvelle acquisition a été récemment annoncée, portant sur deux immeubles de bureaux situés à Lognes (77) pour un montant de 10,45 millions d'euros.

Une collecte nette positive

La SCPI Novaxia Neo fait partie des véhicules immobiliers du marché qui sont épargnés par la problématique de liquidité que rencontrent actuellement certaines SCPI. En effet, sa collecte nette reste largement positive en 2023 et aucune part n’est en attente de retrait au 30/09/2023. Cette situation est liée en premier lieu à la performance historique du véhicule – plus de 6% de taux de distribution chaque année depuis 2019, alors que la moyenne du marché des SCPI tourne autour de 4,50% – mais aussi à la composition de son capital avec une faible part d’institutionnels : 5% dont le plus important ne représente que moins de 2% du fonds.

Cette situation très confortable de collecte nette positive, que seule une minorité de SCPI peut revendiquer au 3ème trimestre, permet à Novaxia Neo de réaliser des acquisitions dans des conditions de marché optimales . En effet, les marges de négociation sur le prix des actifs sont revenues sur le devant de la scène avec des vendeurs parfois poussés dans leurs retranchements car pressés de céder leurs actifs. C’est la raison pour laquelle la SCPI Novaxia Neo a pu revoir à la hausse sa prévision de taux de distribution pour 2023 entre 6,25 et 6,60% contre 6,33% en 2022 .

Pour soutenir le rythme de la collecte dans les mois qui viennent, outre le fait d’avoir été la première SCPI du marché à ne pas facturer de droits d’entrée aux nouveaux associés, Novaxia Neo a décidé de supprimer le délai de jouissance pour les nouvelles parts souscrites jusqu’au 31/12/2023 .

Un ensemble immobilier de 4.500 m² à usage de bureaux

Parmi les acquisitions les plus récentes de la SCPI Novaxia Neo, on pourra citer les deux opérations réalisées au cours du 3ème trimestre :

la première portant sur un immeuble de bureaux récent de 8.000 m² situé à Lyon, loué à « un des leaders européens du conseil en transformation numérique » ; la seconde sur un immeuble de bureaux et d’activités à Trappes (78), loué à « un groupe d’ingénierie français de 13.000 salariés, déployé dans 30 pays et spécialisé dans les innovations technologiques telles que la voiture autonome, l’avion électrique et le stockage d’énergie sous-marine ».

Enfin, au cours du mois de novembre, la SCPI Novaxia Neos’est portée acquéreuse d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments à Lognes (77). L’actif développant environ 4.500 m² de surface locative est à usage de bureaux et se trouve implanté à quelques minutes à pied du RER A. Il bénéficie d’un « excellent potentiel de réversibilité en logements dans le cas où le marché viendrait à se retourner », selon la société de gestion.

En effet, « la constructibilité résiduelle du site ainsi que le prix métrique du résidentiel dépassant les 5.000 euros dans le quartier font de Lognes une excellente opportunité d’acquisition qui correspond parfaitement à l’identité de la SCPI Novaxia NEO, offrant potentiel de rendement courant élevé et pérennité de valeur en capital », selon Mathieu Descout, membre du Directoire de Novaxia Investissement .

L’opération a été bouclée pour un montant de 10,45 millions d'euros « sur opportunité » . Le rendement immobilier net à l’achat est de 7,5% sur un bail d’une durée ferme résiduelle de 4 ans.