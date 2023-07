Acquisition d’un portefeuille industriel par la SCPI Altixia Cadence XII (Altixia REIM)

Altixia Cadence XII est une SCPI diversifiée créée par Altixia REIM à la fin de l’année 2018, qui a aujourd’hui une capitalisation de 139 millions d'euros, investie à 39% sur des locaux d’activité, 36% en bureaux et 25% en commerces : « une typologie d’actifs très recherchée en raison des stratégies de diversification des investisseurs et de la nécessité de développer une offre de locaux (grands entrepôts modernes, logistique du dernier kilomètre, data centers...) adaptés aux besoins des entreprises et des consommateurs ».

Cette stratégie d’investissement s’est avérée être payante pour la SCPI Altixia Cadence XII puisque sa distribution n’a fait que progresser depuis sa création. La dernière acquisition annoncée par la société de gestion conforte l’orientation sectorielle d’Altixia Cadence XII : il s’agit d’un portefeuille industriel à usage de locaux d’activités, d’entrepôts et de bureaux, négocié pour un prix de 6 millions d'euros.

Un dividende en hausse constante depuis 2019

Une spécificité assez remarquable de la SCPI Altixia Cadence XII est sa résilience en termes de distributions versées depuis son premier exercice complet en 2019 , malgré les impacts de la crise sanitaire sur l’immobilier tertiaire au cours des années 2020 et 2021.

En effet, alors que de nombreuses SCPI voyaient leur distribution reculer sous l’effet des franchises et renégociations de loyers à partir de mars 2020, la SCPI Altixia Cadence XII a affiché une croissance insolente de son dividende : 9,18 euros par part en 2019 , 10,26 euros en 2020 , 10,29 euros en 2021 et 11,01 euros en 2022 , soit une progression spectaculaire de la distribution de 20% en 3 ans.

Pour 2023, le taux de distribution prévisionnel est fixé à 5,50% par la société de gestion , pratiquement identique à celui de 2022 (5,51%) et plus de 90 points de base au-dessus de celui de 2019 (4,59%). La forte allocation de la SCPI Altixia Cadence XII aux locaux d’activité (39% au 31/03/2023) explique probablement une partie de la belle performance du véhicule, cette typologie d’immobilier étant devenue incontournable depuis la pandémie de Covid-19.

Une nouvelle acquisition dans le secteur industriel pour 6 millions d'euros

À la fin du 1er trimestre, Altixia REIM avait acquis un ensemble immobilier de plus de 9.000 m² à usage de bureaux, ateliers et entrepôts, à Aubagne pour un montant de 11,4 millions d'euros, renforçant l’allocation sectorielle de la SCPI Altixia Cadence XII sur les locaux d’activités de 7 points en un trimestre : de 32% au 31/12/2022 à 39% au 31/03/2023.

Au mois de juin, la SCPI persiste et signe une nouvelle acquisition portant sur un portefeuille industriel de deux actifs à usage de locaux d’activités , d’entrepôts et de bureaux , négocié pour 6 millions d'euros auprès de la SCI Investir. Les immeubles, d’une surface globale de 4.722 m², sont situés à Vertou (Loire-Atlantique) et Canejan (Gironde) et sont loués à 100% à la société Dana SAC France.

Alexandre Breiding, directeur de l’investissement chez Altixia REIM, se réjouit de cette acquisition concernant des actifs « qui se distinguent par une localisation stratégique dans leurs marché respectifs et un rendement en ligne avec les objectifs de la SCPI ».

