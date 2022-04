Acheter un logement à retaper ne serait pas rentable en Angleterre

Une étude montre que les acheteurs britanniques de maisons à rénover paient en moyenne après travaux, 50.000 euros de plus qu’un logement habitable en l’état.

Et si les bonnes affaires ne se trouvaient pas dans les logements nécessitant des travaux? C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude britannique menée par le réseau immobilier londonien Benham and Reeves. Tout en reconnaissant que ce type d’achat est une façon intéressante de permettre l’accès à la propriété aux budgets serrés, ces acheteurs paieraient au final plus cher qu’un bien équivalent rénové.

L’étude admet qu’en moyenne, il faut tabler sur un budget de travaux équivalent à 15,8% du montant de l’acquisition. Le prix moyen d’une propriété serait de 374.051 livres (444.500 euros) à travers l’Angleterre alors qu’un logement avec travaux se négocie à 358.034 livres (425.500 euros). Dans ce dernier cas, il faut rajouter à l’achat initial l’équivalent de 56.569 livres de travaux (67.200 euros), ce qui porte l’addition totale à 414.604 livres. Au final, les acheteurs avec travaux auront donc dépensé 40.552 livres de plus que les autres (48.200 euros précisément).

Un surcoût qui peut atteindre 11%

Dans le détail, l’étude montre que le surcoût est le plus important dans les secteurs où l’immobilier est le plus cher. Il n’est ainsi «que» de 6776 livres (8000 euros) dans le nord-est de l’Angleterre alors qu’il culmine à 82.603 livres (98.300 euros) à Londres où l’addition grimpe de près de 11% lorsque l’on fait faire des travaux. Toujours selon les statistiques de Benham and Reeves, la différence de prix de vente moyen entre un bien à rénover et un bien prêt à être habité, ne serait que de 4 à 5% dans la plupart des cas (même s’il tombe à 1,8% dans l’est de l’Angleterre et s’envole à 10,6% dans le Nord-est ou encore à 7% dans le Yorkshire).

À en croire Marc von Grundherr, directeur de Benham and Reeves, il faut prendre garde à cette «vision romantique consistant à travailler tard pour retaper la maison familiale de ses rêves» . «Même les travaux apparemment simples durent plus longtemps que prévu et coûtent plus cher, prévient-il. À un moment donné, vous constaterez sans aucun doute que vous avez inévitablement besoin d’une aide professionnelle, ce qui peut aussi bouleverser les budgets, même les mieux planifiés.» Il reconnaît cependant qu’il ne faut pas noircir le tableau, car ce surcoût, s’il existe, se lisse souvent sur de nombreuses années. Et surtout, c’est le prix à payer pour avoir un logement personnalisé, répondant parfaitement aux attentes de ses propriétaires. Dans ces conditions, il est normal que ce type de logement vaille plus que la moyenne.