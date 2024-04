Acheter ou louer ? Ce qui est le plus rentable dans les grandes villes françaises

Une étude a calculé en combien d'années un achat immobilier pouvait être amorti dans certaines grandes villes. (illustration) (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Acheter ou louer ? Dans une période où le coût du crédit est un frein à l'achat, la question a son importance. Une étude du site spécialisé Meilleursagents permet d'y voir plus clair. Celui-ci a analysé les prix d'une résidence principale dans 200 villes du pays et a pu déterminer en combien d'années l'acquisition pourrait être amortie, relaie BFM Immo .

Moins de neuf ans dans 62 villes

A Saint-Quentin, Mulhouse, Creil, Stains, Sevran ou Belfort, l'achat d'une résidence principale de 70 m2 est rentabilisée en moins de cinq ans, en tenant compte d'un financement sur 25 ans avec un apport de 60 000 euros. Dans ces villes, le prix au mètre carré reste abordable mais le coût des locations est trop élevé.

L'achat de sa résidence principale est amorti en moins de neuf ans dans les 62 villes étudiées par Meilleursgents. C'est le cas à Nancy (8 ans et 5 mois), Boulogne-sur-Mer (6 ans et 6 mois), Nîmes (9 ans et 4 mois), Limoges (8 ans et 3 mois), Châteauroux (8 ans), Saint-Etienne (6 ans et 3 mois) ou encore Angoulême (7 ans et 8 mois). Mais la moyenne de la durée d'amortissement atteint dix ans pour l'ensemble des 200 villes.

Les grandes villes bien loties

Acheter dans une grande ville ne dispense pas de rentabiliser son achat dans des limites acceptables. A Paris, les prix au mètre carré sont élevés, tout comme les loyers. A Marseille, la durée d'amortissement est de 10 ans et 4 mois. Il faut ajouter 2 mois de plus à Montpellier. A Toulouse, c'est 11 ans et 9 mois. C'est un an de moins qu'à Bordeaux, tandis qu'à Lyon, l'achat est amorti en 13 ans et deux mois. Il faut ajouter deux mois pour Nantes.

Location est préférable à l'achat dans les villes moyennes où la demande est très forte. Les loyers sont peu élevés quand on les compare au prix du mètre carré. La durée d'amortissement dépasse les vingt ans dans cinq villes : Annecy, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Malo, Anglet et Les Sables-d'Olonne. Dans la ville côtière de Vendée, il faudra attendre 21 ans et neuf mois. L'amortissement est également long à atteindre à La Rochelle, Bayonne, Versailles, Ajaccio ou Vannes.