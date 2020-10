Achat immobilier : résidence principale ou investissement locatif ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

C'est bien connu, la pierre est l'investissement préféré des Français. Un jour ou l'autre, la question du premier achat immobilier se pose donc forcément. Qu'on soit actif depuis vingt ans ou qu'on débute dans sa carrière professionnelle, rares sont les personnes qui ne songent pas un jour à devenir propriétaire. Cependant, deux questions surviennent alors. Vaut-il mieux privilégier un achat de résidence principale ? Ou bien faire le choix de l'investissement locatif ? BFG Capital vous répond !

L'achat de résidence principale

L'achat de sa résidence principale est perçu comme un objectif de vie pour une majorité de Français. N'avez-vous jamais entendu un parent vous conseiller d'acheter votre propre "chez vous" ? D'arrêter de "jeter votre argent par les fenêtres" en payant un loyer mensuel ? C'est souvent ce que nos aînés nous recommandent. En effet, en plus d'avoir enfin la satisfaction d'avoir son "chez-soi", vous ne payez plus un loyer, mais un crédit qui, à terme, constituera votre patrimoine personnel.

Mais attention... comme le dit le vieil adage : « les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! »

Si nos aînés nous conseillent d'acquérir notre résidence principale avant tout autre chose et souvent en toute bienveillance, il ne faut pas oublier que le contexte de l'époque leur était bien plus favorable. En effet, entre les années 60/70 et jusqu'au début des années 2000 et aujourd'hui, le taux d'endettement maximum n'est plus calculé de la manière, le système de retraite français est bien moins stable et favorable, tout comme la conjoncture économique. Et surtout, les prix de l'immobilier au m² ne sont plus les mêmes ! Si alors, nos aînés pouvaient s'offrir le luxe de la résidence principale, voire de la résidence secondaire sans se soucier pour leur retraite, le contexte a depuis complètement muté, complexifiant grandement l'accès à l'immobilier...

Et si l'achat de résidence principale permet d'obtenir ces avantages, d'autres réflexions sont tout de même à avoir. Par exemple, l'emplacement du bien à acheter, la durée d'habitation dans le logement en question... De plus, il faut bien garder en tête qu'un achat de résidence principale n'est pas accessible pour tout le monde. En effet, même si les taux actuels sont bas, il est primordial d'avoir une situation financière stable. Entre le coût du crédit, de l'apport à avoir, des frais d'agence, de l'assurance ou encore de la taxe foncière, cela mérite mûre réflexion !

L'affect est donc le déterminant majeur face à un achat de résidence principale. Il faut alors se poser les bonnes questions avant de passer à l'action. Si votre objectif est de construire votre foyer autour de votre habitation, et d'y vivre pendant longtemps, alors oui, ce choix peut vous correspondre (toujours selon votre situation personnelle et professionnelle). Si vos objectifs sont à plus court terme, si vous souhaitez simplement faire des économies et avoir votre chez vous, ce projet mérite une réflexion plus pragmatique, car vos raisons sont ici purement personnelles et sentimentales.

L'investissement locatif s'offre alors comme une autre option bien plus intéressante.

L'investissement locatif

Lors d'un achat dédié à de l'investissement locatif, il faut avant tout penser stratégie ! L'affect, contrairement à l'achat de résidence principale, n'a rien à faire ici. En effet, il faut avant tout penser rentabilité pour que l'opération vous soit bénéfique. Il faut donc observer le marché locatif, la situation géographique du bien, la valeur du bien en lui-même, etc.

Un investissement locatif vous permet de créer des revenus grâce aux loyers de vos locataires. Ces revenus peuvent alors vous permettre de faire un second investissement locatif, de financer l'achat de votre résidence principale, ou tout simplement d'en profiter au quotidien !

L'autre avantage de l'investissement locatif, c'est la constitution d'un patrimoine immobilier qui pourra vous servir par la suite. Si au jour J, le logement vous permet de toucher des rentes, celui-ci pourra également devenir une deuxième résidence, un appartement pour vos enfants ou bien pour vous lors de votre retraite. Il s'agit en quelque sorte d'un investissement de sécurité.

Enfin, un investissement locatif permet de réduire vos impôts ! En effet, des dispositifs existent et permettent aujourd'hui des déductions d'impôts sur les revenus locatifs. Si telle est votre ambition, le mieux est alors de vous rapprocher d'un professionnel en gestion en patrimoine qui saura vous accompagner avec précision dans vos projets.

Sachez tout de même que l'investissement locatif, tout comme l'achat en résidence principale, n'est pas fait pour tout le monde. Vous devez être en capacité financière de rembourser un prêt, même si vous faites face à des difficultés comme des loyers impayés, par exemple. Vous aurez aussi à charge, comme tout propriétaire, des travaux, assemblées générales ou encore de la gestion.

Si cela est un problème pour vous, d'autres solutions existent, comme la SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) ou encore le régime LMNP (Location Meublée Non Professionnelle), qui peuvent vous faire bénéficier des joies de l'investissement locatif, les problématiques de gestion en moins. Et, comme nous le rappelle Alireza Gorzin, président de BFG Capital, "le taux de rendement de ces deux types d'investissement (LMNP et SCPI) est bien plus conséquent qu'une location nue. Sans compter que les revenus locatifs sont également plus intéressants grâce aux différents dispositifs qui existent".

Lire aussi : SCPI, Pinel, LMNP... Quel investissement immobilier choisir ?

Le choix affectif VS le choix stratégique

Ah... la pierre ! Décidément, ce type d'investissement fait l'unanimité chez tous les Français ! Et pour cause, il s'agit du seul placement à pouvoir se financer à crédit. C'est donc une réelle opportunité de se constituer un patrimoine immobilier pour toutes les personnes en capacité financière, surtout avec des taux aussi bas qu'aujourd'hui.

Avant de faire votre choix définitif, il faut donc se poser les bonnes questions. Êtes-vous guidé par l'affect ou par l'envie d'avoir un retour sur investissement ? Êtes-vous dans une vision long terme ou souhaitez-vous percevoir des revenus rapidement ? Est-ce un investissement purement patrimonial ou un logement dans lequel je me vois vivre ?

Selon votre âge et votre situation personnelle et professionnelle, vous n'allez pas investir de la même manière. Car chaque situation est spécifique, le mieux est de vous orienter vers un professionnel qui saura vous orienter selon vos projets et vos objectifs.

Achevé de rédiger le 28 septembre par Amélie Yem, Chargée de missions en développement chez BFG Capital