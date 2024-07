Achat de résidences secondaires en France : les Belges détrônent les Britanniques

La Provence fait partie des régions préférées des acheteurs belges. (illustration) (rycky21 / Pixabay)

Les Belges sont devenus les premiers étrangers non-résidents à investir dans l'immobilier en France. Ils ont représenté en 2023 19,5% des acheteurs étrangers et devancent ainsi les Britanniques (16,4%), selon une étude du Crédit commercial de France (CCF) relayée par Le Figaro Immobilier ce mardi 16 juillet 2024. Pour cette enquête, le CCF s'est appuyé sur les données des notaires du Grand Paris et du fichier Perval pour la Province.

Comment expliquer l'intérêt des Belges pour l'immobilier en France ?

« Les Belges aiment la France pour trois raisons : les proximités linguistique et géographique, et l'attachement à une région où ils ont passé bien des vacances pendant leur enfance, notamment en Provence » , explique Audrey Fauvette, responsable de l'étude.

Les Belges apprécient donc tout particulièrement la Provence, mais aussi l'Occitanie ou encore les Hauts-de-France, selon l'étude. Leur budget moyen, respectivement dans ces trois régions, s'élève à 548 500, 221 700 et 194 100 euros.

Les Britanniques détrônés

Les Belges, souvent en deuxième position de ce classement, ont donc détrôné les Britanniques. « Le nombre d'acquisitions réalisées par des résidents fiscaux britanniques a chuté de 20% et la valeur de ces achats, de 28% » , détaille Audrey Fleurette. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : le Brexit en 2016 et l'effondrement de la livre sterling, l'inflation, ou encore la durée de circulation limitée dans l'Espace Schengen pour les étrangers non européens, détaille Le Figaro Immobilier .

Les régions préférées des Britanniques pour investir dans l'immobilier sont quant à elles la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Avec un budget moyen, respectivement pour ces trois régions, de 193 500, 236 300 et 193 500 euros.