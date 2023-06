À Vienne, ces HLM avec sauna, tennis et piscine font des envieux

Un documentaire à succès a été consacré à cet immense ensemble de 3000 logements. L’occasion de braquer les projecteurs sur le modèle autrichien du logement social.

En pleine crise du logement, les modèles efficaces de logements sociaux suscitent plus que jamais l’intérêt et l’envie. C’est sans doute pour cela que depuis quelques mois, les projecteurs se braquent sur l’ Autriche et tout particulièrement sur sa capitale, Vienne. La ville où vivent 1,9 million d’habitants possède en propre 200.000 logements tandis que 220.000 autres sont gérés par des bailleurs sociaux à but non lucratif. Si bien qu’une large majorité de la population (62% précisément) en bénéficie. Outre un loyer deux à trois fois moins élevé que sur le marché privé, ces logements sociaux proposent souvent de belles prestations.

C’est le cas du complexe d’Alt Erlaa, un ensemble de plus de 3000 logements pour plus de 9000 habitants situés dans la proche banlieue de la capitale autrichienne. Il a fait l’objet d’un documentaire: «27 storeys, Alterlaa forever» (27 étages, Alterlaa pour toujours, sorti début juin, non traduit pour le moment) qui connaît un grand succès dans le pays et qui attire la curiosité à l’étranger. En effet, si l’esthétique de ces trois blocs de béton culminant à 90 mètres bâtis entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 1980 par l’architecte autrichien Harry Glück, est loin de séduire tout le monde, le niveau des prestations offertes aux habitants est impressionnant.

Ville dans la ville

Non seulement les appartements sont lumineux, implantés dans un vaste parc et dotés de grands balcons mais surtout, on trouve ici des prestations généralement réservées aux résidences de grand standing. Il est vrai que l’architecte avait pour objectif de créer une véritable «ville dans la ville» en appliquant des principes idéalistes consistant à offrir «des standards de riches» aux plus pauvres. Un peu à la manière de Le Corbusier pour sa Cité radieuse à Marseille, sauf que l’utopie autrichienne fonctionne, elle. Il suffit de consulter le site Internet très fourni de la résidence pour constater qu’elle dispose de 7 piscines extérieures sur les toits, de 7 piscines couvertes ou encore de 21 équipements de sauna, 2 salles de tennis avec 3 courts chacune, un terrain de badminton avec 4 courts sans oublier 2 terrains de sport...

Pas étonnant que les locataires ne soient pas pressés de quitter ces lieux que certains s’amusent à décrire comme la plus grande maison de retraite d’Autriche. Il faut dire qu’on trouve ici des appartements de 100 m² pour 1080 euros par mois, charges comprises incluant le chauffage, la piscine , les jardiniers pour entretenir les espaces verts et même un service de dépannage de serrurerie accessible 24h/24. Et une fois que l’on a été admis dans l’un de ces logements, on peut y rester aussi longtemps qu’on le souhaite même si on gagne beaucoup mieux sa vie.

Il faut dire que cet ensemble d’Alterlaa n’est pas tout à fait un complexe de logements sociaux mais plutôt un modèle de logements coopératifs. Le bailleur social demande aux nouveaux arrivants d’investir quelques milliers d’euros en échange du droit de louer un logement sur place. Ce capital peut être récupéré en partant après déduction d’un petit pourcentage annuel. La formule permet de proposer des locations à prix coûtants, tout bénéfice éventuel devant être réinvesti dans l’entretien ou la construction de nouveaux logements. Vienne dispose par ailleurs aussi de véritables logements sociaux, municipaux cette fois, où les loyers sont encore plus faibles mais avec des services eux aussi bien plus limités.