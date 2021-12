À Toulon, un nouveau quartier ouvert sur la mer va voir le jour

Le front de mer de Toulon se redessine et devient une véritable extension du centre-ville.

Le littoral de Toulon, dans le Var, va connaître une mutation en profondeur qui vise à ouvrir la ville sur la rade, l’immense plan d’eau donnant sur la mer Méditerranée. Un projet de taille qui doit voir le jour en 2026 et dont le coût s’élève à 150 millions d’euros. C’est le groupement formé par le constructeur promoteur Eiffage Immobilier, Icade Promotion, les agences d’architecture Corinne Vezzoni et Associés, Snøhetta et HYL Paysagistes, qui a été désigné lauréat, dans le cadre de l’appel à projets «L’avenir de la rade de Toulon- de Mayol à Pipady», lancé par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, mardi 7 décembre. L’agence de Corinne Vezzoni est déjà à l’origine d’un autre quartier à Toulon, l’écoquartier Chalucet, entre mer et montagne, qui offre une place prépondérante à la nature.

L’ex-DCNS, actuellement Naval Group, un groupe industriel français spécialisé dans la construction navale de défense, a cédé des terrains sur le littoral. De sites militaires, ils se transformeront en un lieu de vie ouvert sur la mer, articulé autour du parc, et incarneront désormais le symbole d’une rencontre entre la ville et l’eau, connaissant ainsi une requalification urbaine et paysagère. «Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau travailler sur un projet majeur qui raconte la reconquête de Toulon vers la mer et retrace son histoire et son passé militaire. Tout notre travail a été de retrouver la mémoire de ce lieu et d’offrir l’accès à la mer en plein cœur de ville», explique l’architecte Corinne Vezzoni.

«Les formes non rectangulaires des bâtiments annoncent les courbes de la mer»

Le site de 44 hectares, allant du stade Mayol à la plage de Pipady, se présentera donc comme un véritable prolongement du centre-ville et offrira deux «promenades», qui redessineront la rade: une «promenade littorale» longeant le bord de mer et une «promenade urbaine» cheminant le long des grands axes depuis l’hôtel de ville jusqu’à Pipady. Une nouvelle colonne vertébrale pour la ville. En plus d’un grand parc public de près de 2 hectares, «qui ouvre le regard vers l’horizon et raconte ce passage de la montagne des monts toulonnais vers la mer», selon Corinne Vezzoni, il disposera de plusieurs équipements.

Au programme: un nouvel espace culturel situé dans la Halle Marine, un hôtel-spa 4* haut de gamme Marriott, un ensemble hybride mixant co-living et co-working, des espaces de travail, un hall des expositions et des commerces, des équipements sportifs, des restaurants et une brasserie locale. Des structures «aux formes non rectangulaires, d’une grande souplesse, afin de sortir de l’urbain et de son orthogonalité pour annoncer plus de liberté et évoquer les courbes de la mer». «La nature est l’élément clé», précise l’architecte. La grande halle qui servait à stocker des torpilles ou engins de guerre est conservée, témoin de l’histoire militaire du lieu.

L’eau sous toutes ses formes

Le projet développera avec Dalkia Groupe EDF un réseau de thalassothermie recourant à l’énergie renouvelable de la mer pour chauffer et rafraîchir le quartier, l’eau étant plus chaude que l’air l’hiver, elle réchauffe les bâtiments et inversement l’été. «Une nature méditerranéenne envahit l’ensemble du site autour des thèmes de l’eau sous toutes ses formes: eau douce, eau salée, eau de pluie, plantes aquatiques et thalassothermie», assure l’architecte Corinne Vezzoni. Un deuxième lot abritant l’ancien môle des Torpilles, un bâtiment militaire situé à l’entrée de la rade de Toulon, sera transformé en un restaurant, un espace de spectacle et de loisirs.