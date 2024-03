À six ans, elle devient propriétaire d’une maison qui vaut 671.000 dollars

Le nom de Ruby, six ans, figure sur l’acte de propriété d’une maison située dans la banlieue de Melbourne, en Australie, ainsi que celui de son frère, âgé de treize ans, et de sa sœur de onze ans.

Ruby n’a que six ans en 2021 lorsqu’elle devient propriétaire avec sa sœur de onze ans et son frère de treize ans, d’une maison de 200 mètres carrés comportant quatre chambres, dans la banlieue de Melbourne, en Australie, pour un peu plus de 671.000 dollars canadiens (405.000 euros). Ruby et ses frère et sœur n’ont dépensé que 5500 dollars provenant de l’argent de poche qu’ils ont économisé depuis quelques années pour cette acquisition.

Ce sont leurs parents qui ont versé la plus grosse somme, soit plus de 561.000 dollars(338.000 euros), mais sur le titre de propriété ce sont les noms des enfants qui figurent et non ceux des parents. Le père, qui est expert en investissement immobilier, a souhaité sécuriser l’avenir de ses enfants. « Il est impossible que les enfants d’aujourd’hui puissent s’offrir un logement sans l’aide de maman et papa », assure-t-il auprès du Daily Mail .

Deux ans après cet achat, le bien avoisine les 960.000 dollars (580.000 euros). Le projet de la famille est de revendre la maison au bout de dix années de détention afin de dégager une grosse plus-value et garantir un avenir à leurs enfants. La maison pourrait bien valoir plus d’un million de dollars dans quelques années. Quand les enfants seront majeurs, ils pourront revendre la maison et se partager les profits à parts égales. En attendant, les parents s’occupent de la propriété jusqu’à leur majorité.

Devenir propriétaire indirect

Et en France, peut-on devenir propriétaire d’un bien immobilier si jeune? « En France, un mineur n’a pas la capacité juridique donc il ne peut pas acheter ou vendre de bien immobilier, ni contracter directement de prêt immobilier. Toutefois, il est possible pour un mineur d’acquérir un bien immobilier de manière indirecte via une SCI par exemple (NDLR société civile immobilière, une structure composée de deux personnes minimum) ou en indivision sous certaines réserves. Un mineur peut également devenir propriétaire s’il hérite d’un bien immobilier qui sera ainsi administré par son représentant légal », explique Maître Valérie Moulines Denis, avocate en droit immobilier, au Figaro .