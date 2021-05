À Sète, un appartement de 50 m² mis aux enchères à 3000 euros

La vente est prévue le 17 mai mais la visite des lieux est programmée ce vendredi à 14h. Le tarif ne devrait pas en rester là.

Alors que les ventes aux enchères immobilières dans les villes sont de plus en plus concurrentielles, cette annonce concernant un appartement à vendre à Sète (Hérault) a de quoi surprendre. La mise à prix n'y est que de 3000 euros alors que ce deux-pièces présente une surface de 48 m² et n'a rien d'une ruine. Le quotidien Midi Libre qui a relevé cette incongruité pointe d'ailleurs le fait que lors de la même vente judiciaire, organisée le lundi 17mai, à 14h, dans les locaux du tribunal de Montpellier, un appartement de la même ville, là encore un T2 mais d'une surface sensiblement plus faible est proposé à partir de 80.000 euros. Certes, il dispose d'un parking couvert mais cela ne justifie pas un tel écart dans une ville où le tarif moyen dans l'ancien s'affiche à 2790 €/m², à en croire les statistiques du site Meilleurs Agents. A ce prix-là, on arrive à la somme rondelette de 134.000 euros.

Les curieux et les riverains pourront visiter les lieux ce vendredi 7 mai, à 14h, au 20, rue Pierre-Sémard. Mais il y a fort à parier que le prix décollera immédiatement dès la mise aux enchères. Car l'appartement ne souffre d'aucun défaut rédhibitoire. Les lieux sont vides, en bon état comme en attestent les photos du dossier mis en ligne par le cabinet d'avocats SVA de Montpellier qui gère cette procédure. L'appartement se situe au 3e étage d'un immeuble de 1948 qui avait été occupé un temps par des marchands de sommeil. Les 28 appartements de l'immeuble du n°20 et de son voisin du n°18 ont été rénovés en 2014 avant d'être revendus à des particuliers comme le relate Midi Libre.

Une dette de 5300 euros

La grande majorité d'entre eux ont accepté de conventionner leur logement en s'engageant à pratiquer un loyer social pendant 9 neuf en échange d'avantages fiscaux. Cette vente aux enchères judiciaires découle d'une dette de charges non réglée au syndic des copropriétaires de la résidence et qui s'élève à quelque 5300 euros... Le document du cabinet d'avocats explique d'ailleurs que cette mise à prix de 3000 euros est celle «offerte par le poursuivant», ce qui explique ce montant aussi faible. À ce tarif-là, les copropriétaires de la résidence seraient évidemment largement gagnants...