À Rueil-Malmaison, cet écoquartier prend forme avec ses immeubles vertueux

Sur le site d’une ancienne friche industrielle, l’un des plus vastes écoquartiers d’Île-de-France prend forme. Gros plan sur deux immeubles en voie d’achèvement.

Il a déjà fière allure, l’écoquartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Si ce programme qui s’étale sur 26 hectares avec 2500 logements à la clé (ainsi que des commerces et services) a pris du retard près de 8 ans après son lancement, le parc Jacques Chirac qui le traverse donne l’impression d’être là depuis quelques années déjà avec ses grands arbres. Et plusieurs immeubles sur le site sont désormais en voie d’achèvement. C’est le cas de deux programmes bas carbone emblématiques, High Garden et Stellata, lancés par Woodeum et Pitch Immo, deux marques du groupe Altarea, aujourd’hui fusionnées sous l’appellation Woodeum x Pitch Immo.

Sur les hauteurs du mont Valérien , cet emplacement a longtemps eu une vocation de production d’armement (d’où le nom de l’écoquartier) et a notamment accueilli un centre technique des usines Renault ainsi que des halles de l’Otan pour le développement d’un projet de missiles. Revenu à l’état de friche, le site a été repris par la ville de Rueil-Malmaison avec l’objectif affiché d’en faire un lieu exemplaire en matière environnementale. Le programme Stellata qui démontre bien le savoir-faire de Woodeum en matière de construction bois s’inscrit parfaitement dans cet objectif.

Gain de temps et réduction des nuisances

Cet ensemble de 105 logements (du studio au 5-pièces duplex) conçu à base de panneaux de bois CLT par l’agence Fresh architectures s’affiche comme le premier bâtiment neuf en France à décrocher le label «Bas Carbone: Bâtiment Neuf Biosourcé». Autre innovation vertueuse: l’installation de balcons semi-portants en acier recyclé développés par Arcelor Mittal. Cette étape qui se déroule en ce moment sur le chantier permet d’installer chaque balcon en seulement 10 minutes. «C’est un gain de temps et réduction des nuisances du chantier, se félicite Julien Pemezec, directeur général de Woodeum x Pitch Immo. Ce genre de procédé innovant vient enrichir notre conception hors site et améliore encore son bilan carbone.»

À quelques mètres de là, le programme High Garden est plus avancé encore. Cet ensemble de deux immeubles totalisant 238 logements est signé de l’agence Hamonic + Masson & Associés. Une création tout en courbes et arrondis, là où Stellata est parfaitement rectiligne, structure bois oblige. L’ensemble dégage une belle harmonie, mêlant hauteur et rondeur, minéral et végétal. Le vert sera très présent entre les vues sur le parc, les balcons généreux et les façades qui seront végétalisées avec des résilles en bois qui serviront de support aux plantes. Côté vertus écologiques, la copropriété est équipée d’un système de récupération des eaux grises permettant de préchauffer l’eau chaude sanitaire, sans oublier les panneaux photovoltaïques alimentant les parties communes. Des vélos électriques partagés seront par ailleurs mis à disposition sans oublier des bornes de recharge électrique pour les voitures.

Le programme global de Woodeum x Pitch Immo se complète d’un dernier élément, le plus frappant visuellement. Cet Ovni habillé de verre et de métal, accueillera un restaurant sur pilotis, suspendu à 12 mètres du sol. «Le programme était libre pour l’affectation de ce bâtiment, simplement il fallait envoyer un signal fort, rendre de l’espace public au public tout en utilisant le moins de surface possible au sol» , explique l’architecte Gaëlle Hamonic. C’est ainsi qu’est né ce restaurant aérien avec ses ballons sur le toit et sa résille métallique qui doit accentuer la sensation de lévitation. La résille métallique a par ailleurs une utilité pratique: elle abrite un système de LED pour l’éclairage nocturne ainsi que des brumisateurs contre les chaleurs estivales. L’endroit sera exploité par le groupe des Bistrots pas parisiens qui compte déjà une dizaine d’adresses dans les Hauts-de-Seine. L’ensemble des logements en accession à la propriété ont déjà été vendus, le reste destiné à la location ayant été cédé à trois investisseurs institutionnels: la Matmut, 3 F et Vilogia.