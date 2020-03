À Paris, une surélévation qui ravit ses occupants et la copropriété

EN IMAGES - Pour convaincre la copropriété d'accepter cette surélévation, le propriétaire a profité des travaux pour ravaler à ses frais la copropriété, l'isoler et l'équiper d'un ascenseur.

À Paris, la surélévation beaucoup (de propriétaires) en rêvent, peu parviennent à leurs fins. Techniquement, l'opération ne pose souvent aucun problème incontournable mais il est souvent beaucoup plus difficile d'obtenir l'accord de la copropriété ou de négocier des tarifs raisonnables pour le droit à construire sur le toit du dernier étage. L'architecte Jean-Thomas Finateu pense avoir trouvé la bonne formule. Après avoir mené a bien plusieurs réalisations, il a formalisé le concept baptisé «Jardin pour toit».

Dans la plaquette de présentation, il résume son principe comme «un modèle gagnant-gagnant qui ne fait pas l'impasse sur l'écoresponsabilité en milieu urbain». Il s'agit notamment de végétaliser largement les surfaces créer mais aussi de proposer des solutions intéressantes pour les copropriétés. L'une de ses dernières réalisations, dans la rue de Douai (9e arrondissement de Paris) en est une parfaite illustration.

Cibler des copropriétés nécessitant des travaux

Ses clients avaient acheté en mars dernier deux studios attenants de 35 m² au dernier étage de cet immeuble que se partageaient jusque-là deux copropriétaires moyennant 800.000 euros. La vente était conditionnée à l'obtention d'un permis de construire une surélévation. L'acheteur s'engageait ensuite à faire des travaux dans les 24 mois suivant la vente et s'engageait à effectuer à sa charge le ravalement de l'immeuble sur rue et sur cour, l'isolation par l'extérieur ainsi que l'installation d'un ascenseur. Des travaux évalués à 250.000 euros, placés sous séquestre pour garantir qu'ils seraient bien effectués même si l'acheteur ne finissait pas ses propres travaux.

«Pour ces surélévations réussies, le secret c'est de trouver des copropriétés ayant besoin de travaux et ensuite de leur proposer des investisseurs prenant un «engagement de faire», en listant et chiffrant les travaux qu'ils prendront à leur charge», explique Jean-Thomas Finateu. L'opération est intéressante car la surélévation nécessite dans tous les cas l'installation d'un échafaudage, autant qu'il profite à tout l'immeuble pour un ravalement et une isolation. Même chose pour l'ascenseur, particulièrement utile pour les derniers niveaux mais qui profitera à tout l'immeuble.

Echafaudage-parapluie et toit en zinc

Et pour que tout se passe sans encombre, Jean-Thomas Finateu estime avoir deux autres atouts: il possède son propre échafaudage-parapluie et n'a donc besoin d'aucune sous-traitance et opte pour un procédé de construction léger et, semble-t-il, plutôt apprécié par la Ville de Paris. Il conserve les toits légers en zinc traditionnels et installe par-dessus des terrasses suspendues grâce à des structures métalliques.

Finalement en dehors de l'agrément pour les propriétaires de l'appartement et pour la copropriété, l'opération semble financièrement intéressante pour les deux parties. Les acheteurs ont ainsi déboursé, en plus de l'achat initial de 800.000 euros, 459.000 euros pour les travaux de surélévation (matériaux et honoraires d'architecte inclus ainsi que les frais de ravalement et d'isolation) et 90.000 euros pour l'ascenseur. Soit un total de 1,35 million d'euros. La somme est certes rondelette mais pour ce prix, ils disposent de 153 m² habitables et de 137 m² de terrasse, le tout réparti sur quasiment 4 niveaux: le 5e étage (d'origine), le 6e (surélévation), le 7e (buanderie et canapé-lit d'ami pour l'accès au grand toit-terrasse) et le 8e (mini-terrasse sur la sortie vers le toit). Sans oublier un ascenseur privatif (il dessert pour tout le monde les 4 premiers étages, au-delà il faut une clé d'accès). Sachant que l'appartement devrait valoir au bas mot 15.000 €/m², soit près de 2,3 millions d'euros, l'affaire est belle.

Et la copropriété? Elle n'est pas perdante non plus. Des travaux d'importance ont été réalisés sans rien débourser et l'ensemble revalorise tous les logements de l'immeuble. À en croire l'architecte, leur valeur serait passée de 11.000 à 14.000 €/m². «Mon client m'a fait le plus beau des compliments en disant qu'il avait obtenu la maison de ses rêves, sur mesure, explique Jean-Thomas Finateu. Il a vraiment eu l'impression de faire construire sa propre maison sur un terrain qui était le toit de l'immeuble.»