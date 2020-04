À Paris, le résidentiel pourrait redevenir plus attractif que le tertiaire selon le spécialiste de la gestion locative Garantme

Spécialiste de la garantie locative permettant aux locataires de logements -et plus récemment de locaux professionnels- de monter un dossier sérieux et crédible de caution auprès d'un propriétaire bailleur, Garantme livre une analyse originale des conséquences de la crise sanitaire actuelle sur le marché immobilier parisien.

Pour Garantme, la première conclusion -que partagent la plupart des experts immobiliers- est que le marché tertiaire va souffrir de la crise économique profonde résultant du confinement. Que ce soit sur le front des locaux commerciaux ou des bureaux, les TPE et les PME sortant fragilisées de cet épisode vont reporter ou annuler leurs projets de déménagement et certains actifs resteront vides. Thomas Reynaud, CEO et cofondateur de Garantme, estime ainsi que d'après ce qu'il peut observer au travers de ses discussions avec les agents immobiliers, « 60 % des chefs d'entreprise de PME et de start-up qui avaient un projet de déménagement dans l'année l'annulent. » Il évoque ainsi sans détour une probable baisse des prix sur l'immobilier tertiaire : «De fait, on pense qu'il y aura un mécanisme de correction des prix, notamment en Île-de-France, car les bailleurs vont devoir susciter de la mobilité de la part des chefs d'entreprise. »

Une autre conséquence de la situation actuelle selon Thomas Reynaud est la découverte par les entreprises de la généralisation possible du télétravail. Cela posera nécessairement question dans les choix d'implantation des entreprises pour la période post-crise. Il voit ainsi «une interrogation sur la pertinence des surfaces de bureaux, surtout dans les espaces très denses comme La Défense. Il sera probablement nécessaire de repenser ces espaces et de les découper davantage.» A Paris aussi, Thomas Reynaud voit une remise à l'honneur du résidentiel par rapport au bureau. Une tendance qui semble plausible, mais à relativiser dans la mesure où les entreprises ont aussi réalisé la difficulté pendant cette période à gérer les équipes de collaborateurs à distance avec des outils pas toujours adaptés. Le 100% télétravail reste probablement une utopie pour de nombreuses activités tertiaires et les espaces de bureaux bien situés auront encore pour longtemps la faveur des investisseurs et des locataires.