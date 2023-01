À Paris, cette surélévation permet de gagner des m² à un bon prix

Dans le secteur de Montmartre, ces travaux permettent aussi d’améliorer le DPE des habitations et de renforcer la structure du bâtiment qui s’affaissait.

Et si la surélévation de bâtiments permettait de résoudre plusieurs problèmes à la fois pour mettre tout le monde d’accord? Cette approche, l’architecte parisien Jean-Thomas Finateu la décline et l’affine depuis quelques années déjà. Avec son concept baptisé «Jardin pour toit», il pense avoir trouvé la recette qui permettrait de multiplier les réalisations. Car si l’envie de surélever existe souvent, le passage à l’acte se heurte souvent aux désaccords voire aux jalousies dans les copropriétés. L’idée consiste donc à trouver un modèle gagnant-gagnant qui permet de créer de nouvelles surfaces pour les propriétaires tout en apportant un service au reste de la copropriété.

Cette solution miracle passe notamment par de la végétalisation et une amélioration des performances énergétiques. Pour illustrer le propos, cap sur l’une des dernières réalisations de celui qui aime se présenter comme un «Robin des toits», du côté de la rue Ramey, dans le 18e arrondissement de Paris. Dans cette copropriété d’une vingtaine de lots, le mur pignon côté rue présente de graves problèmes de structure et doit être repris. Trois propriétaires occupants souhaitent mener une surélévation et achètent pour 300.000 euros à leur copropriété le droit à construire au-dessus de leur dernier niveau, des duplex et triplex, selon les volumes permis par le Plan local d’urbanisme.

Mutualisation des coûts

La subtilité apportée par Jean-Thomas Finateu consiste à convertir les droits à construire en «obligation de travaux» du même montant. En l’occurrence, il s’agit de renforcer le mur côté rue, d’adapter la copropriété à la Réglementation Thermique 2012, de limiter les rejets d’eau de pluie et créer de la végétation y compris un petit jardin sur l’espace public longeant l’immeuble et qui sera mis à disposition d’associations locales . «Il y a souvent des craintes sur le fait que la surélévation risque de fragiliser la structure de l’immeuble, or dans ce cas, c’est le contraire, explique Jean-Thomas Finateu. La structure métallique qui vient enserrer les murs de l’immeuble consolide le tout.»

En travaillant simultanément pour la copropriété et pour les propriétaires qui surélèvent et en étant propriétaire de l’échafaudage parapluie qui vient se poser sur l’immeuble, l’architecte mutualise et réduit les coûts. La copropriété y gagne des travaux d’ampleur qui ne lui ont rien coûté, le quartier récupère un petit jardin public et les propriétaires qui surélèvent ont déboursé 900.000 euros de travaux de surélévation et 300.000 euros de travaux communs pour créer près de 300 m² supplémentaires. Soit un coût de 4000 €/m² habitable, pas très loin du tiers des tarifs du quartier. De quoi susciter d’autres vocations dans la capitale.