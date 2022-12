À Paris, cet extravagant hôtel particulier à tout faire est à vendre

Le bâtiment de près de 600 m² abrite des logements, des bureaux et espaces de réception, sans oublier de généreuses terrasses et même une piscine rétractable.

Lorsqu’un agent immobilier , vous présente un bien qu’il qualifie d’«atypique», il y a généralement du souci à se faire. Car en langage courant, cet adjectif peut souvent se traduire par biscornu, non optimisé, pas pratique ... et autres jugements peu amènes. Le réseau Emile Garcin qui propose à la vente en exclusivité cet étonnant hôtel particulier du 17e arrondissement de Paris, non loin de l’avenue de Wagram, s’est donc abstenu d’employer ce qualificatif dans son descriptif des lieux. Mais il faut bien reconnaître que dans ce cas particulier, l’adjectif décrit parfaitement un lieu qui ne coche pas les cases habituelles ou plutôt qui multiplie les utilisations jusqu’à brouiller les pistes.

Ce bien d’exception qui offre 560 m² habitables et qui est affiché pour la coquette somme de 18,5 millions est en effet très peu comparable aux hôtels particuliers que l’on peut trouver en vente. Il faut dire que le lieu avait servi d’habitation avant d‘être transformé en siège d’entreprise par son propriétaire. Ce dernier a pris soin de conserver les salles de bains et salles d’eau, si bien que, malgré la présence de nombreux bureaux et salles de réunion, les lieux sont parfaitement réversibles. Et il a également laissé un appartement privatif indépendant. Ce qui permet au réseau Emile Garcin de préciser que la demeure peut être vendue en bureaux avec sa commercialité ou en habitation, sans oublier la possibilité très tentante d’une utilisation mixte.

Piscine à fond amovible

Cet usage mixte est d’autant plus tentant que les lieux se présentent déjà sous la forme de deux bâtiments réunis, l’un de près de 400 m² et l’autre de moins de 200 m². Et la rénovation de grande qualité avec une décoration des plus raffinée reprend résolument les codes de l’habitation, entre coin cheminée, caves à vins, loggias vitrées, terrasses arborées... on rêverait tous de travailler dans un cadre pareil avant de pouvoir y dormir. Et pour l’effet «waouh», les locaux réservent encore quelques surprises, telles qu’une salle des coffres, un sauna et un studio d’enregistrement. Quant au clou du spectacle, il est à découvrir au rez-de-chaussée. Ce qui ressemble à un vaste espace de réception un peu froid, dans l’esprit béton, cache une piscine à fond mobile. En quelques secondes la salle se transforme en espace de détente et loisirs. Décidément, un hôtel particulier à tout faire, à condition d’être millionnaire.