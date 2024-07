A Nice, on va envoyer de la fumée pour lutter contre les squatteurs dans les logements sociaux

Un nouveau dispositif anti-squat est testé à Nice (Alpes-Maritimes). (illustration) (Bren-birb / Pixabay)

La ville de Nice (Alpes-Maritimes) a décidé d'expérimenter un nouveau dispositif afin de lutter contre les squatteurs de logements vacants. Le premier bailleur social du département, Côte d’Azur Habitat, en partenariat avec la société de sécurité Verisure, va tester pendant un an des alarmes anti-intrusion et des générateurs de fumée, rapporte BFMTV . Une quarantaine d'appartements en seront équipés.

Une recrudescence des squats

Le but affiché est d'éviter que des personnes ne s'installent dans un logement social entre deux baux. « Il y a urgence , estime auprès du Parisien Anthony Borré, premier adjoint au maire et président de CAH. Des individus sont tellement outillés qu’ils arrivent à faire sauter les portes anti-squat, extrêmement solides, que nous avons installées » . L'élu dénonce également une recrudescence de la présence de dealers dans les logements, entre deux locations.

Concrètement, le dispositif d'alarme s'enclenche si quelqu'un tente d'entrer dans l'appartement. Un opérateur Verisure demande alors à l'intrus de lui donner un mot de passe. Si ce dernier n'est pas énoncé, une épaisse fumée est projetée dans le logement pour faire fuir le squatteur.

« Ça pique les yeux, on n’y voit rien »

Si la fumée n'est pas toxique, elle est censée décourager les plus récalcitrants : « On n’est pas restés plus de 20 secondes lors d’un test. À partir du moment où ça se propage, ça pique les yeux, on n’y voit rien » , assure Anthony Borré. Une fois la tentative d'intrusion constatée, les agents de sécurité peuvent prendre des photos puis alerter dans la foulée les forces de l'ordre.

En 2023, 98 squats ont été récupérés par Côte d’Azur Habitat. Au premier semestre de cette année, le bailleur en enregistre déjà 47. L'année dernière, 51 procédures d'expulsion ont été engagées pour 17 obtenues. La nouvelle expérimentation va coûter 36 000 euros et le dispositif pourrait être étendu à tout le département s'il est concluant à Nice dans les prochains mois. En parallèle, CAH va débourser 150 000 euros pour la mise en place de nouvelles caméras de vidéosurveillance en bas de ses immeubles.