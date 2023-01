À Neuilly, un garage Citroën laisse place à un immeuble flambant neuf

En cœur de ville, dans une avenue très prisée des acheteurs, 56 logements verront le jour mi-2025. Les prix donnent le tournis.

Il était très connu des habitants de Neuilly-sur-Seine (92) mais ne fera plus partie du paysage de cette commune cossue des Hauts-de-Seine. Un garage Citroën, quasi-centenaire , vient d’être entièrement démoli (voir notre diaporama en illustration principale) et sera remplacé d’ici l’été 2025 par un immeuble flambant neuf de 7 niveaux. « C’est le genre de site (le garage) que nous recherchons pour nos programmes: une dent creuse au cœur de la ville », explique Marc Deletang, directeur de l’agence Paris & Hauts-de-Seine de Bouygues Immobilier.

Le promoteur, en partenariat avec Novaxia, spécialisée dans la transformation de bâtiments obsolètes en logements, a opté pour Neuilly-sur-Seine, réputée pour sa qualité de vie, et une avenue très prisée par les acheteurs immobiliers notamment pour ses commerces et sa position centrale dans la ville. Il s’agit de l’avenue Achille Peretti (voir la carte ci-dessous), pour les connaisseurs, du nom de l’ancien maire de la ville (maire de 1947 à 1983) qui a précédé Nicolas Sarkozy (de 1983 à 2002). « Rien ne part à moins de 11.000 euros le m² dans ce quartier », confie un agent immobilier. Ajoutez un espace extérieur et la proximité avec le bois de Boulogne, et les prix peuvent grimper bien au-delà.

Ce sera le cas des prochains appartements qui verront le jour à deux pas de la mairie. Les prix donnent le tournis: de 1,65 million à 3,3 millions d’euros. Pour des logements de 4 à 6 pièces. Le m² se négocie, pour la plupart, entre 16.000 et 17.000 euros. Mais peut avoisiner les 22.000 euros le m² (!) comme cet appartement de 80 m² disposant d’une terrasse de 138 m² et situé au 6e étage, qui est à vendre 1,75 million d’euros. Des tarifs qui ont séduit « beaucoup de Neuilléens mais aussi des familles d’expatriés français du Qatar, de Chine ou encore des États-Unis qui feront de leur nouveau logement, leur résidence secondaire », détaille Coralie Deforge, responsable programmes de l’agence Paris & Hauts-de-Seine de Bouygues Immobilier. « Outre l’adresse, ces biens bénéficient d’une architecture unique, la plupart sont dotés d’une terrasse qui offre des vues sur la ville, les jardins alentour et bien au-delà, vers Paris et l’ouest parisien mais aussi de prestations innovations adaptées aux nouveaux usages », souligne Mélanie Michoux, directrice des opérations de la même agence.

Une caméra qui détecte votre plaque d’immatriculation

C’est ainsi qu’à l’entrée du parking, une caméra procède à l’identification des plaques d’immatriculation et détecte automatiquement les véhicules des résidents qui n’auront donc pas besoin de présenter une carte d’accès. Pour les adeptes de la mobilité douce, un local de 44 m² sera équipé de racks à vélos et un autre de 9 m² sera dédié aux trottinettes électriques. Le couloir du hall d’entrée aura droit à une touche artistique puisqu’il sera transformé, pendant deux ans, en galerie d’art où seront exposées des œuvres de peintres contemporains. D’où le nom du programme: Galerie Peretti. Comme dans un musée.

Au total, 56 logements sortiront de terre d’ici deux ans et demi: 39 privés dont 9 revendus en usufruit à Seqens (filiale d’Action Logement) qui gérera les 17 autres appartements qui sont des logements sociaux. Si vous êtes intéressés, sachez qu’il n’en reste plus que quatre à vendre dont deux appartements d’exception qui bénéficient d’un atelier d’artiste ou de 2 studios annexes. Leurs prix varient entre 1,6 et 3,3 millions d’euros pour des surfaces comprises entre 80 et 182 m². « Le programme est un franc succès », se réjouit Marc Deletang.

Pas sûr en revanche que les voisins apprécient beaucoup le chantier. Car, comme vous le voyez dans notre diaporama (en illustration principale), le futur immeuble sera encastré entre deux autres résidences. Outre les nuisances sonores, l’accès au chantier risque d’être particulièrement compliqué pour les engins, surtout dans une avenue aussi passante que l’avenue Achille Peretti. « Nous multiplierons les réunions publiques avec les riverains pour les tenir au courant de l’avancée des travaux », tente de rassurer Marc Deletang.