À Los Angeles, cette propriété feng shui à 27 millions d’euros attire les ondes positives

Avec cette propriété qui arrive sur le marché pour une somme rondelette, vous pourrez acquérir un domaine où règne l’harmonie, en Californie.

Quoi de mieux pour démarrer l’année que de s’installer dans une propriété qui attire les énergies positives? Une propriété de plus de 1400 mètres carrés qui s’étend sur 1 hectare, a été érigée et agencée en fonction des énergies, en 2018, offrant une harmonie totale, à Bradbury, à Los Angeles, aux États-Unis. Elle répond à l’art millénaire d’origine chinoise nommé feng shui . Cette discipline signifiant littéralement le vent et l’eau, règne en maître dans cette demeure avec piscine. Des fontaines au son apaisant jaillissent dans le bassin. Aux alentours, s’étendent des pelouses, des arbres et leurs feuillages verdoyants. Un cadre apaisant, garantissant calme et bien-être.

9,6 millions d’euros plus qu’en 2022

On retrouve également un salon dédié au mahjong, un jeu populaire chinois, semblable aux dominos. Il consiste à rassembler des tuiles identiques. Il est bien plus qu’un jeu et est considéré comme une activité sociale permettant de créer un sentiment d’appartenance à une communauté. Les habitants peuvent continuer à partager des moments conviviaux autour de dîners hibachi, une sorte de grill japonais. Viandes et légumes sont cuits dans de grands bols ouverts sur le dessus, à forte température, en brûlant du bois ou du charbon. La salle hibachi comprend des portes coulissantes en verre et fait face à la piscine.

Des équipements comme une salle de cinéma, une cave à vin et des courts de tennis complètent ce bien qui comptabilise 8 chambres et 12 salles de bain. Cerise sur le gâteau, le domaine est doté d’un garage pouvant accueillir 20 voitures et d’un système de climatisation. Il est à vendre pour 28 millions de dollars, soit environ 27 millions d’euros, sur le site de Sotheby’s International Realty. En 2022, son prix de vente était de 18 millions de dollars, soit 10 millions de dollars de moins, selon Mansion Global . Une propriété s’est vendue à 22,5 millions de dollars en 2022 dans le quartier, mais jamais à 28 millions, pour le moment. Cette demeure sera peut-être la plus chère propriété vendue à Bradbury.