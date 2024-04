À La Défense, la valse des tours fantômes se poursuit

Dans une conjoncture peu favorable à l’édification de nouveaux gratte-ciel, plusieurs projets successifs ont été plus ou moins définitivement remisés dans les cartons.

Alors que Le Figaro immobilier rappelait tout récemment le peu de goût de la vieille Europe pour la construction d’immenses gratte-ciel , le quartier d’affaires parisien de La Défense semblait pouvoir faire exception à la règle. Pourtant, si le secteur poursuit sa mue avec la réhabilitation et la transformation plus ou moins importante de bon nombre de ses tours, les créations pures et simples y sont de plus en plus difficiles. Après des années de valse-hésitation, le projet de tours jumelles porté par le promoteur russe Emin Iskenderov a finalement été écarté.

Mais ce n’est pas le seul. Le projet des tours Sisters, ambitieuse construction voulue par le groupe Unibail Rodamco derrière le Cnit , n’est plus à l’ordre du jour, à défaut d’être définitivement enterré. Cet ensemble, dessiné par Christian de Portzamparc devait se constituer d’une tour de bureau de 200 m et d’un bâtiment de 100 m accueillant un hôtel 4 étoiles de 300 chambres. Entre les deux, une liaison à 80 m de hauteur, constituée d’une passerelle de trois étages comprenant un spa, un restaurant, une salle de projection et un jardin. Rappelons que ce projet dévoilé en 2015 remplaçait lui-même l’idée d’une tour Phare, conçu par l’Américain Thom Mayne.

La persévérance de Jean Nouvel

D’ailleurs, ces deux grands architectes ne sont pas les seuls auteurs de tours fantômes dans ce quartier. Jean Nouvel, qui a achevé coup sur coup deux édifices animant le ciel de Paris: les tours Duo dans le 13e arrondissement et Hekla, à La Défense , a aussi dû mettre une croix sur deux autres projets. L’auteur du Louvre Abu Dhabi avait notamment planché sur une «Tour sans fins», une construction dont le dégradé de couleurs sur la façade devait donner l’impression que l’édifice se fondait dans l’horizon d’où son nom. Mais faute de financement, elle a aussi été une tour sans début, abandonné début 2000. Même sort pour la tour Signal, haute de 300 mètres, qui n’a jamais vu le jour. D’ailleurs, le directeur de Paris La Défense reconnaît lui-même auprès du Parisien que la période est délicate. «La conjoncture n’est pas très propice, admet-il. Disons que ce n’est pas le bon moment pour mettre sur le marché une telle quantité de bureaux sans la certitude de pouvoir y accueillir des locataires.»