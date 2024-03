À l’Île Maurice, des logements flambant neufs à la place d’une usine sucrière

Dans un cadre de vie naturel, 15 appartements et sept villas verront le jour. Prix de départ? 529.000 euros pour les uns et près d’un million pour les autres.

La douceur de vivre de l’Île Maurice ne laisse pas les Français indifférents. Environ 45% des acquisitions immobilières sur l’île sont opérées par des Français. Aujourd’hui, ce sont près de 20.000 Français qui vivent et travaillent à Maurice. La fiscalité avantageuse attire les Français: pas de droits de succession à régler pour les descendants directs, ni d'impôt sur la plus-value, ni d’impôt sur la fortune immobilière , ni de taxe d’habitation et de taxe foncière. Un accord de non double imposition a également été conclu entre l’Île Maurice et la France. On ne peut pas être imposés dans les deux pays. « Il faut juste s’acquitter de frais de transfert d’un montant de 5% de la valeur du bien lors d’une vente immobilière », souligne David Martial, dirigeant du pôle immobilier, Alteo, grand propriétaire foncier privé de Maurice avec 15.000 hectares situés dans l’est du pays, opérateur historique spécialisé dans la canne à sucre.

Un permis retraité est également accessible. À partir de 50 ans, en plaçant 1500 dollars américains ou son équivalent en devises sur un compte dans une banque mauricienne, il est possible d’obtenir ce permis. Par la suite, le bénéficiaire du permis retraité devra justifier d’un transfert annuel de 18.000 dollars américains par an (environ 15.000 euros). Ce permis est attribué pour une durée renouvelable de dix années, selon le site Visa Maurice. Un premium visa à destination des télétravailleurs qui travaillent à distance depuis l’île d’une durée d’un an renouvelable, a été développé depuis la crise sanitaire. Le nombre de nouveaux permis de résident délivrés aux ressortissants français à Maurice a connu une très forte progression depuis la crise du Covid, avec une augmentation de 265%. En 2023, Maurice avait délivré 774 permis de résidents aux ressortissants français comparé à 212 en 2020, explique l’agence nationale pour le développement économique de Maurice, l’EDB.

Un projet haut de gamme mais accessible

Aussi, les projets immobiliers haut de gamme fleurissent sur l’île . Le dernier projet en date, Anahita Beau Champ, qui s’étendra sur 118 hectares, s’élèvera sur le site d'une ancienne usine sucrière qui a fermé ses portes en 2012, aux côtés d’Anahita Golf Resort, inauguré en 2008, qui abrite deux hôtels cinq étoiles et deux parcours de golf. En trois ans, la plus-value des villas d’Anahita Golf Resort vendues aujourd’hui, se chiffre entre 25 et 30%. « Anahita Beau Champ sera plus rural. Nous n’allons pas changer l’identité du lieu, qui est une ancienne propriété sucrière. Les espaces verts et les cours d’eau vont être préservés. Le cadre sera plus naturel, offrant une meilleure connexion avec la nature, et l’immobilier moins cher », assure David Martial. Les appartements disponibles à la vente seront proposés à 529.000 euros pour une superficie de 175 mètres carrés contre 800.000 à un million d’euros pour Anahita Golf Resort. Pour les villas (3 modèles différents de 271m2, 296m2 et 329m2), le premier prix est de 998.000 euros 271 mètres carrés.

Le caractère naturel d’Anahita Beau Champ va être préservé. Les locaux de l’ancienne usine sucrière de 10.000 mètres carrés vont abriter le siège d’Alteo mais aussi des commerces et une salle de sport. Une annexe de l’usine, l’ancien garage, va recevoir une école privée bilingue qui ira de la maternelle au lycée. L’ancien réservoir à mélasse (poudre issue du raffinage du sucre extrait de la canne à sucre) en pierre volcanique va être conservé et un bar va être construit à son emplacement. Les cuves vont se transformer en café, tables gourmandes et épicerie. Les jardins paysagers resteront très organiques, sans des armées de jardiniers pour tailler le parc. Autour, quinze appartements répartis dans trois résidences ainsi que sept villas en rez-de-chaussée uniquement verront le jour, en pierre volcanique, avec de nombreuses ouvertures vitrées pour profiter de la végétation. Le projet combinera 50% d’espaces résidentiels et 50% de commerces, écoles et loisirs. Livraison estimée au premier semestre 2026.