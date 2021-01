À Grenoble, la mairie tente de s'opposer à l'implantation d'un KFC

Dans une lettre adressée au dirigeant France de l'enseigne de fast-food, deux élus grenoblois lui demandent de renoncer à son projet. Mais la municipalité se retrouve bien démunie face au géant américain.

Un nouveau KFC va-t-il voir le jour à Grenoble ? L'enseigne convoite un emplacement situé avenue Alsace-Lorraine, au grand dam de la mairie. Deux élus ont publié lundi dernier une lettre dans laquelle ils appellent le groupe à renoncer à son projet.

«Si cette potentielle implantation relève de la libre entreprise et de la libre concurrence, nous tenions néanmoins à vous indiquer par la présente que la Ville de Grenoble n'était absolument pas favorable à une installation d'un tel projet de fast-food sur son territoire», écrivent-ils, s'adressant au président de KFC France, Timothy Michael Colborn. Sandra Krief et Maxence Alloto pointent du doigt «un projet exportateur et importateur de pollutions, générateur de déchets, proposant des produits standardisés sans lien avec les filières locales vertueuses» et dénoncent «un modèle économique» «précarisant pour les employé-es et le droit du travail» et «des conditions d'élevage désastreuses».

Un combat vain

«On s'y oppose, tout simplement, parce que KFC ne représente pas ce que nous portons politiquement», confirment les deux élus auprès du Figaro. La mairie écologiste réélue en 2020, qui vante les efforts faits pour favoriser «l'économie locale, le circuit court et les filières vertueuses», voit dans ce projet d'implantation un contresens avec les valeurs qu'elle prône. «On ne veut pas contribuer à ce système», insistent-ils.

Mais malgré toutes leurs bonnes intentions, Sandra Krief et Maxence Alloto reconnaissent être bien démunis face à la volonté du géant américain, que rien n'empêche de convoiter ces nouveaux locaux. Cette opération concernant l'achat d'un fonds de commerce, la mairie n'a en effet aucun pouvoir pour la contester. Dans le cas d'une vente de murs commerciaux, elle dispose d'un droit de préemption pour acquérir le bien elle-même, plutôt que l'acheteur qui s'est positionné. Mais cette opération n'est pas possible dans le cas de la vente d'un fonds de commerce. «Actuellement nos outils sont limités, coûteux et parfois lourds à mettre en œuvre», déplorent Sandra Krief et Maxence Alloto. Outre leur lettre à KFC, ils comptent donc s'adresser directement au gouvernement. L'objectif : obtenir «un outil juridique concernant les ventes de fonds de commerces adapté et plus flexible mais surtout nécessaire pour maintenir une offre diversifiée et soutenir les commerces de proximité» de la ville lourdement impactés par la crise sanitaire.

McDonald's contre Oléron

Ce n'est pas la première fois que l'installation d'une chaîne de fast-food suscite la colère d'élus locaux. L'un des cas les plus emblématiques reste celui de l'implantation d'un McDonald's sur l'île d'Oléron. Pendant cinq ans, le géant américain s'est confronté à l'opposition, menée par le maire de l'époque de Dolus d'Oléron Grégory Gendre, pour finalement voir le jour en décembre 2019. «Ces enseignes cherchent les meilleures places qui sont celles à l'entrée des villes mais elles sont déjà prises. Elles sont donc à la recherche de nouvelles implantations», analyse-t-il. Outre les arguments défendus par Sandra Krief et Maxence Ollot, Grégory Gendre dénonçait également les travaux nécessaires pour accueillir le nouveau restaurant sur l'île. «Selon les règles d'urbanisme, quand on a un certain nombre de mètres carrés commerciaux, il faut également un certain nombre de places de parking. Cela nécessitait de combler et artificialiser des fossés destinés aux réserves d'eau afin de gagner chaque mètre carré nécessaire et faire rentrer au chausse-pied le restaurant», déplore-t-il. Après avoir porté l'affaire en justice jusqu'à saisir le Conseil d'État, Grégory Gendre a dû se résoudre à voir le restaurant s'établir.

Dans le cas de Grenoble, aucun problème d'urbanisme ne saurait gêner l'implantation du KFC, reconnaissent les deux élus qui espèrent toutefois que leur lettre, relayée sur Twitter par le maire de la ville Eric Piolle, pourra «alerter et sensibiliser». «Nous ne sommes pas du tout contre l'implantation de fast-foods à Grenoble mais des fast-foods de qualité. Ce que nous voulons c'est que les Grenoblois et Grenobloise consomment de la qualité», concluent-ils, se disant ouverts à des discussions avec la chaîne. «Nous ne savons pas si ça les fera renoncer mais cela permettra peut-être au moins d'entamer un dialogue», espèrent-ils. De son côté, KFC France indique au Figaro «regretter les préjugés dont elle fait l'objet».«Au cours des prochaines semaines, nous entendons poursuivre nos échanges avec la mairie de Grenoble. Nous nous tiendrons à la disposition du maire et des différents élus de la ville pour leur présenter notre entreprise et notre projet d'ouverture à Grenoble» ajoutent-ils, se définissant comme une «entreprise responsable et résolument engagée dans une démarche d'amélioration continue».