A Davos, mobilisation pour imposer les plus riches

Alors qu’à chaque nouvelle ouverture du Forum économique mondial de Davos, des associations manifestent pour tenter d’empêcher sa tenue ou sensibiliser à la pauvreté qui croit dans le monde, un phénomène inédit à eu lieu cette année... Un collectif de millionnaires a rejoint la position défendue par l’ONG OXFAM, et a appelé à une nouvelle taxation des plus fortunés pour lutter contre l'inflation, et le fossé qui se creuses entre riches et pauvres.

Des millionnaires qui s’unissent aux manifestants.

Tandis que certains criaient « Taxez davantage les plus riches ! », d’autres criaient « Taxez-nous maintenant ! » ! Cela s’est passé le dimanche 22 mai, en marge de l’ouverture du sommet de Davos, ce forum qui rassemble chaque année l'élite économique et politique mondiale. Dans les rangs des manifestants, comme chaque année, diverses associations dénonçant l’urgence climatique, et d’autres à l’instar de l'ONG Oxfam, qui dénoncent les inégalités sociales. Beaucoup plus curieux, au milieu de ces manifestants, on trouvait également cette année, des membres du mouvement "millionnaires patriotes UK", un collectif britannique de millionnaires réclamant... qu’on les taxe davantage !

Qui sont ces "millionnaires patriotes" ?

Le premier mouvement de milliardaires demandant plus de justice sociale, date de 2010. Il a été fondé aux Etats-Unis, et parmi ses figures actuelles les plus célèbres, on trouve notamment les milliardaires Warren Buffet et Bill Gates. Plus récemment, une poignée de milliardaires britanniques ont épousé la même cause.... Ils aspirent à corriger les inégalités croissantes que le capitalisme ultra-financiarisé n’a cessé de creuser ses vingt dernières années. Ainsi, le britannique Phil White, ancien consultant en affaires et membre du « Patriotic Millionaires UK », se faisait le porte-voix du mouvement sur Reuters : « Alors que le reste du monde s’effondre sous le poids d’une crise économique, des milliardaires et des dirigeants mondiaux se réunissent dans ce complexe privé pour discuter des tournants de l’histoire. Il est scandaleux que nos dirigeants politiques écoutent ceux qui ont le plus. [ ] le seul résultat crédible de cette conférence est de taxer les plus riches. Taxez les délégués présents à Davos 2022. ». Position reprise par Emma McGough, la cofondatrice de la branche britannique de cette association atypique : « Il faut que le gouvernement britannique augmente les impôts sur les grosses fortunes. Ce n’est pas possible de continuer comme ça. Je me sens coupable d’avoir autant d’argent alors que tant de personnes n’arrivent pas à tenir leur fin de mois. Les millionnaires payent moins de taxes que leur secrétaire ! ».

La mise en garde d’Oxfam

Complètement en phase avec les Patriotic Millionaires, l’ONG Oxfam alertait de son coté sur " l'urgence de taxer les riches "... "Les milliardaires arrivent à Davos pour célébrer une incroyable poussée de leurs fortunes", dénonçait ainsi dans un communiqué le 23 mai dernier, Gabriela Bucher, la directrice générale de l'ONG. Selon cette dernière, la pandémie, qui a notamment favorisé l'explosion des cours boursiers d'entreprises technologiques, a créé un nouveau milliardaire toutes les 30 heures, soit 573 nouveaux ultra-riches.