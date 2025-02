À Arromanches, un musée-horizon du Débarquement

Surplombant la plage située au pied des falaises d'Arromanches-les-Bains, le nouveau musée du Débarquement ancre sa volumétrie simple parmi les rochers du paysage normand. Le cabinet d'architecture Projectiles a choisi de privilégier le béton ainsi que des échappées visuelles de l'intérieur vers l'extérieur, et inversement. Largement vitrée, son entrée principale est coiffée d'un auvent, soutenu par des poteaux préfabriqués, qui protège les visiteurs de la pluie et s'avance en porte-à-faux sur le parvis de la place du 6-Juin-1944. On retrouve une structure bétonnée au sein des deux larges plateaux de salles d'exposition retraçant la chronologie du fameux port artificiel amorcé par sir Winston Churchill. Composé de lourds caissons en béton préfabriqués en Angleterre, puis tractés en mer, il permit le débarquement de 5 000 soldats et de 80 000 véhicules de la flotte alliée, venue libérer la Normandie, puis la France, du joug allemand §