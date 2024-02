A 67 ans, il squatte la maison de sa fille pour l'empêcher de la vendre

Un père a fait appel à un serrurier pour s'installer dans une maison appartenant à sa fille, à Gradignan. (illustration) (PASJA1000 / PIXABAY)

Un homme qui a quitté la Chine en début d'année a pris possession d'une maison appartenant à sa fille, à Gradignan (Gironde), et ne veut plus la quitter, rapporte Sud-Ouest . Problème : la propriétaire des lieux a mis en vente cette villa et se retrouve en conflit avec son père.

Le retraité, âgé de 67 ans, est arrivé en France le 3 janvier dernier. Il a trouvé porte close mais a fait appel à un serrurier. L'alarme s'est alors déclenchée, alertant sa fille qui se trouvait au Luxembourg. Le lendemain, cette dernière a porté plainte en ligne avant de se rendre le 15 janvier à la gendarmerie de Gradignan pour finaliser la procédure.

Une magnifique villa

La fille « a tenté de raisonner son père en lui demandant de quitter les lieux, en vain » , explique au quotidien son avocat qui a saisi la justice. Le sexagénaire, qui aurait prêté de l'argent à sa fille pour acquérir ce bien en 2015, n'a aucune intention de quitter cette belle propriété qui compte cinq chambres, un salon de billard, un parc arboré et une piscine.

Le retraité estime qu'il a été trompé par sa fille. Sur la boîte aux lettres de la maison, l'homme a laissé un mot pour les futurs acquéreurs : « Chers acheteurs, cette villa a été acquise grâce à la générosité de parents. […] Je m’oppose fermement à la vente, veuillez consulter un avocat pour protéger vos droits. Merci de votre compréhension. »

Pour l'avocat de la propriétaire, la situation est « inadmissible » . La justice va devoir trancher.