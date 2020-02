925 millions € de transactions immobilières en 2019 pour Perial AM

Perial Asset Management est une des plus anciennes sociétés de gestion de SCPI, présente depuis les origines du marché de la pierre papier dans les années 1960 avec sa SCPI historique Participation Foncière 1, devenue PF Grand Paris en 2018 après avoir absorbé une autre SCPI de la même maison en 2012 (Participation Foncière 2). Avec 4 milliards € de capitaux immobiliers sous gestion répartis sur 3 SCPI, Perial AM fait partie des acteurs incontournables du marché.

Forte de ce positionnement très ancien sur l'immobilier tertiaire et de son profil de société de gestion indépendante à capitaux familiaux, Perial AM a connu en 2019 un développement remarquable : 925 millions € de capitaux ont été investis ou arbitrés en immobilier, dont 60% en Europe hors de France. Dans le détail, ce sont 433 millions € d'investissements qui ont été réalisés, 292 millions € engagés pour être concrétisés sur début 2020, et près de 200 millions € d'arbitrages actés ou sécurisés.

« En 2019, la société de gestion a enregistré pour ses trois SCPI une collecte brute totale de plus de 525 M€. Cette collecte a été intégralement investie dans l'acquisition de nouveaux immeubles, avec un effet de levier positif pour la performance des fonds, tout en maintenant le taux d'endettement moyen des fonds en deçà de 20 %. L'équilibre entre la collecte et les investissements, essentiel à la bonne gestion des fonds, est ainsi préservé », résume la société de gestion.

Pour 2020, Perial AM vise une accélération de sa croissance avec un objectif de 800 millions € d'investissements pour le compte de ses fonds et de ses mandats de gestion.