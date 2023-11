90 millions d’euros d’acquisitions pour la SCPI Iroko Zen au T2 2023 dans un marché immobilier qui se contracte

Après une année 2022 de bonne facture en Europe, les transactions dans l’immobilier tertiaire connaissent une forte contraction au 1er semestre 2023, selon l’expert CBRE. Ce sont les secteurs des bureaux et de la logistique qui sont les plus touchés avec des diminutions respectives d’activité de 66 et 71%. En termes géographiques, la France connaît une baisse de 25% des investissements, tout comme l'Irlande, tandis que l’Allemagne est beaucoup plus touchée par le mouvement de désaffection des investisseurs avec un recul des transactions proche de 75% en volume. Dans ce contexte immobilier morose, la SCPI Iroko Zen profite de sa collecte dynamique pour faire ses emplettes à bon compte, se positionnant favorablement face à des vendeurs ajustant leurs prétentions à la baisse : 90,1 millions d'euros d’acquisitions ont été réalisées par cette jeune SCPI au cours du 2ème trimestre 2023, après plus de 60 millions d'euros au 1er trimestre.

La SCPI Iroko Zen n’a pas de stock historique d’immobilier acheté « cher »

Alors qu’il est incontestable que certaines SCPI « historiques » du marché subissent aujourd’hui de plein fouet la remontée des taux directeurs des banques centrales et la baisse des prix de l'immobilier, avec comme conséquences des baisses de prix de parts parfois à deux chiffres, la SCPI Iroko Zen profite par contraste des opportunités immobilières que lui offre actuellement le marché « en évitant un stock historique d'actifs immobiliers achetés cher lors des dernières années de taux bas. »

La clé de cette stratégie gagnante ? Une diversification agile de son patrimoine sur des actifs de taille modeste au cours des deux derniers exercices , à la fois en termes sectoriels (bureaux, commerces, entrepôts, écoles, locaux d’activités…) et géographiques (Irlande, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, France) avec une recherche permanente de rendements élevés de façon à battre l'inflation.

90 millions d'euros d’acquisitions au 2ème trimestre 2023

Plus les prix immobiliers semblent corriger, plus les acquisitions d’Iroko Zen s’accélèrent, même s’il s’agit d’une conséquence mécanique de la collecte et non de l’état du marché lui-même. Au cours du 2ème trimestre 2023, Iroko Zen a ainsi procédé à des acquisitions d'une valeur totale de 90 millions d'euros , ce qui représentait plus de 20% du patrimoine détenu à fin mars par ce véhicule.

Depuis le début de l’année 2023, 150 millions d'euros d’investissements ont été réalisés par cette SCPI dans un contexte très favorable aux acheteurs. On est donc sur un rythme de quasi-doublement du patrimoine en valeur en l’espace de 6 mois.

« Ces acquisitions, réalisées en France, aux Pays-Bas, en Irlande et en Espagne au cours du 2ème trimestre 2023 viennent s'ajouter aux éléments solides déjà présents, tels qu'une durée moyenne des baux de 8,7 ans et un taux d'occupation financier (TOF) de 100% », précise la société de gestion Iroko dans sa communication. « Dorénavant, la SCPI accueille plus de 7800 associés et affiche une capitalisation de 347,1 millions d'euros suite à une collecte de 67,9 millions d'euros, lui permettant d'approcher la barre des 400 millions d'euros en valeur d’expertise hors droits », complète-t-elle.

Gautier Delabrousse-Mayoux, Président d’Iroko, résume : « La courbe ascendante de notre collecte témoigne de la confiance croissante de nos investisseurs : avec 50 millions d'euros collectés en 2021, suivis par 150 millions en 2022 et probablement plus de 250 millions en 2023, nous prévoyons plus de 6.50% de rendement d’ici la fin de l’année 2023 . Ce rendement n’est pas garanti. Iroko Zen est dans une excellente position pour déployer sa collecte : le marché regorge d’opportunités. Ce qui nous permet d’envisager sereinement la performance des prochaines années. »