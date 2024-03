8 astuces pour faire des économies au quotidien-iStock-John Hancock Photography.jpg

Établissez votre budget mensuel

Listez l’ensemble de vos dépenses afin de savoir combien d’argent il vous faut chaque mois pour l’électricité, l’eau, le loyer/remboursement du prêt, le carburant, les courses, les assurances, l’abonnement à Internet ou encore la cantine. Pensez également à prendre en compte les aides que vous percevez. L’objectif ? Que vos dépenses ne dépassent pas vos revenus.

Hiérarchisez vos dépenses

Pour faire des économies au quotidien, il convient de faire le tri entre dépenses indispensables/utiles et dépenses moins indispensables/utiles. Offrir une énième peluche ou petite voiture à votre enfant est-il vraiment nécessaire ? Avez-vous véritablement besoin de ce nouveau pull ? Il faut différencier besoins et envies.

Optez pour la seconde-main

Qu’il s’agisse du mobilier, des vêtements ou encore des jouets, la seconde-main, c’est-à-dire les articles d’occasion, permet de faire des économies non négligeables. Vous pouvez en trouver lors de braderies/vide-greniers mais aussi en ligne sur des plateformes dédiées.

Cuisinez maison et malin

Cuisiner maison permet de dépenser moins d’argent qu’en allant au restaurant, par exemple. De plus, en cuisinant vos petits plats vous-même, vous pouvez tester des astuces qui vous feront gagner des repas et économiser de l’argent. Si vous cuisinez des carottes, par exemple, sachez que les épluchures et fanes peuvent être employées pour faire des veloutés et bouillons. En cuisine, les bonnes idées pour réaliser des économies ne manquent pas.

Choisissez des loisirs peu coûteux

Certes, certains loisirs comme les cours de musique notamment coûtent cher, mais une licence de football ou encore de handball sera plus abordable. Il existe en plus Le Pass’Sport, une allocation de 50 € dont certains enfants bénéficient sous conditions. Côté culture, un abonnement annuel à la médiathèque vous évitera d’acheter des livres. Pensez également aux boîtes à livres. Il existe enfin des loisirs 100 % gratuits comme les randonnées. On peut même en profiter pour ramasser les déchets.

Adoptez de bons réflexes

Éteindre les lumières quand on sort d’une pièce, récupérer l’eau de la douche, débrancher les appareils non utilisés… Ces petits réflexes permettent de réaliser des économies financières au quotidien. Pensez aussi à acheter des appareils bien classés ou encore des ampoules à faible consommation d’énergie. Côté chauffage, un seul petit degré en moins permet de réaliser des économies. De même, prendre une douche rapide est plus économique que prendre un bain.

Faites une liste de courses

Avant de faire vos courses, pensez à établir une liste. Ainsi, vous n'achetez que ce qui vous manque et évitez les achats impulsifs. Mieux vaut aussi faire vos courses le ventre plein pour ne pas être tenté par tout ce que vous voyez dans les rayons.

Revendez vos vêtements et autres

Faites un tri dans vos placards et vous trouverez certainement quelques vêtements ou encore des livres et DVD que vous pourriez mettre en vente.