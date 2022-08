60 ans de la mort de Marilyn Monroe: tour d’horizon des maisons où elle a vécu

Un penthouse, une maison méditerranéenne, découvrez les sublimes propriétés de l’indémodable icône.

Ce mois d’août marque le 60e anniversaire de la mort tragique de Marilyn Monroe , qui aurait 96 ans si elle était encore vivante. La célèbre actrice américaine a vécu dans plusieurs maisons, où elle a laissé son empreinte. Top Ten Real Estate dévoile des images de ses luxueuses propriétés.

Marilyn est née à Los Angeles. Elle a grandi dans la rue et a fréquenté des orphelinats et des familles d’accueil. Lorsqu’elle s’est mariée à l’âge de 16 ans, elle a vécu dans un studio à Sherman Oaks. Elle divorce puis se marie une deuxième fois avec Joe DiMaggio, une star des Yankees à New York. Ils emménagent tous deux dans un manoir à Runyon Canyon.

Leur mariage est éphémère, il ne dure que 9 mois. Seule, Marilyn loue un penthouse, appartement luxueux aménagé sur le toit terrasse de Granville Towers, l’un des bâtiments les plus spectaculaires de West Hollywood. On se croirait en Normandie dans ce penthouse de 188 mètres carrés aux grandes baies vitrées qui offrent des vues imprenables sur la ville. La maison, qui s’étend sur 2 étages, était récemment sur le marché pour 2,49 millions de dollars.

Selon la légende, elle eut une liaison avec le président des États-Unis John Kennedy. L’un de leurs nids d’amour aurait été la propriété d’un ami renommé, la superstar Bing Crosby, un acteur américain, à Thunderbird Heights à Rancho Mirage, en Californie. La suite d’invités attenante fut pour toujours appelée l’aile JFK. Les trois cheminées et les portes d’entrée en bois marocaines font le cachet de cette maison ainsi que sa piscine surdimensionnée.

Marilyn s’est ensuite mariée une troisième, et dernière fois, avec le dramaturge Arthur Miller, ce qui l’amena à New York. Le couple a célébré son mariage dans une imposante bâtisse au bord d’un lac, en face du 16e trou du parcours de golf du Waccabuc Country Club. Le fer forgé, les portes françaises, les portes cintrées et les cheminées européennes donnent des airs de conte de fées au manoir composé de six chambres. Marilyn et Arthur ont ensuite vécu dans deux endroits différents: un penthouse de Manhattan et un domaine du Connecticut pendant les cinq années tumultueuses de leur mariage.

Marilyn divorce une nouvelle fois et achète une maison de style méditerranéen dans le quartier Brentwood de Los Angeles pour un montant de 75 000 $, soit environ 73.000 €. C’est la première propriété que la star acquiert seule. D’une superficie de 194 mètres carrés, la maison datant de 1929 comprend quatre chambres, des poutres apparentes, une cheminée en tuiles et une piscine ombragée. Malheureusement, 4 mois après avoir acheté ce bien, le corps de Marilyn est retrouvé dans la maison. Son fantôme hanterait toujours le manoir.