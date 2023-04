4ème acquisition pour la SCPI Log In et la 1ère en Italie

Créée en septembre 2022, la SCPI Log In de la société de gestion Theoreim, est un véhicule immobilier européen dédié au secteur de la logistique et de l’industrie. L’enjeu majeur des prochaines décennies selon Theoreim est l’autonomie stratégique européenne, et l’immobilier logistique en est un de ses fondements. La société de gestion s’est pour l’occasion associée à Principal Real Estate, société d’investissement immobilier forte d’une présence dans 8 pays d’Europe, qui sélectionnera les acquisitions potentielles et les recommandera au comité d’investissement de la SCPI Log In. Après avoir réalisé ses premières acquisitions en Espagne et en Allemagne, Log In jette son dévolu sur l’Italie pour sa 4ème acquisition.

2 premières acquisitions en Espagne et une en Allemagne

Pour rappel, les 3 premières opérations de la SCPI Log In , annoncées fin janvier, avaient concerné pour 2 d’entre elles l’Espagne : un ensemble immobilier de plus de 16.000 m2 dans la périphérie de Pampelune (nord du pays), loué sur un bail de 22 ans à la société Nuadi Europe, et un autre actif de 10.000 m2 à Alicante, dans le sud-est du pays, occupé par la société Blinker avec un bail de 14 ans. Ces deux actifs espagnols ont intégré le portefeuille de la SCPI Log In pour des montants négociés respectifs de 12 et 11 millions €, avec des rendements immobiliers de 6,30% pour le premier et 5,60% pour le second.

La 3ème opération de cette jeune SCPI s’était pour sa part finalisée de façon concomitante en Allemagne : un entrepôt de 15.000 m2 près de Münster, en Rhénanie du Nord - Westphalie, acquis pour plus de 8 millions € avec un rendement immobilier de 6,5%.

Un ensemble immobilier de 10.000 m2 au bord du lac de Côme

Pour sa 4ème acquisition, la SCPI Log In met cette fois-ci le cap sur le nord de l’Italie. Avec cette nouvelle acquisition à Côme, en Lombardie, la SCPI Log In ouvre donc un 3ème pays européen. L’actif signé, totalement rénové en 2019, développe une surface locative de 10.000 m2 et est occupé depuis sa construction en 2003 par la société Dana Group, un équipementier automobile américain. Le bail renouvelé en 2020 court jusqu’en 2029, avec une durée résiduelle ferme de 6 ans à la date d’acquisition.

« Avec cette quatrième acquisition, la SCPI Log In est déjà investie dans trois pays distincts . Nous poursuivrons cette volonté de diversification géographique et souhaitons profiter pleinement des conditions attractives que le marché propose actuellement », résument Romain Welsch, président de Theoreim et Guillaume Masset, président de Principal Real Estate.