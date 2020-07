4,3 milliards € de transactions pour Amundi Immobilier en 2019

Amundi Immobilier a finalisé en 2019 un volume de 4,3 milliards € de transactions immobilières pour le compte de fonds et de mandats sous gestion. C'est quasiment une hausse de 50% par rapport au volume des transactions engagées en 2018. Le montant des transactions cumulées sur les 5 dernières années se monte ainsi à 22 milliards €.

Amundi Immobilier a réalisé 3,8 milliards € d'acquisitions et 476 millions € d'arbitrages en 2019. Dans le détail, 24 acquisitions ont été finalisées essentiellement sur des actifs de bureaux (68%), avec une diversification sur des actifs mixtes (27%) et dans une moindre mesure sur des unités logistiques (4%). Sur le front des arbitrages, l'essentiel concerne de l'immobilier tertiaire français (316 millions € sur 476), avec quelques opérations dans d'autres pays européens comme la Belgique, l'Espagne, la Finlande ou le Portugal. A la fin de l'année 2019, le portefeuille immobilier géré par Amundi se compose de 750 immeubles implantés dans dix pays, avec une présence ultra-majoritaire sur le territoire national (87%), et plus marginalement sur d'autres pays européens comme l'Italie (5%), l'Allemagne (4%), l'Espagne (1%) ou les Pays-Bas (1%).

Ce volume de transactions immobilières est à mettre en face d'une collecte nette exceptionnelle pour Amundi en 2019 : 5,36 milliards € au global ont été levés auprès d'investisseurs privés (1,76 milliard €) et institutionnels (3,6 milliards €). A titre de comparaison, l'année 2018 s'était soldée par une collecte nette globale limitée à 3,18 milliards €. La forte progression de la collecte entre 2018 et 2019 est essentiellement enregistrée sur le front des investisseurs institutionnels : passant de 1,38 milliard € à 3,6 milliards €, elle a été multipliée par 2,6 en un an. En termes d'actifs sous gestion, Amundi Immobilier conforte sa première place en France avec 37,7 milliards €, dont 17 milliards € d'encours retails. Opcimmo est le plus gros OPCI grand public du marché avec 8,4 milliards € d'encours, et les SCPI Edissimmo (3,55 milliards €) et Rivoli Avenir Patrimoine (3,24 milliards €) sont respectivement 1ère et 3ème SCPI du marché par la capitalisation.

« Amundi Immobilier a conforté sa place au niveau européen avec près de 37,7 milliards € d'encours sous gestion et une collecte importante tant auprès des particuliers que des institutionnels. Nous poursuivrons en 2020 notre stratégie d'investissement avec l'objectif premier de délivrer une performance durable à nos investisseurs », résume Pedro Antonio Arias, directeur du métier Actifs réels et alternatifs d'Amundi.