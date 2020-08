3 moyens de dynamiser son contrat d'assurance-vie

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Face à la faiblesse des taux affichés par les fonds euros, il peut être tentant de vouloir dynamiser son contrat d'assurance-vie, en dépit de la crise ou même à cause d'elle. En effet, la crise, si elle présente un risque, est également source d'opportunités. Vous souhaitez mettre à profit votre contrat d'assurance-vie pour exploiter toutes les opportunités qui se présentent et tirer parti du dynamisme des marchés financiers ? Découvrez dans cet article trois moyens de booster le rendement de son contrat d'assurance-vie.

Augmenter sa part d'UC

La première des solutions est, bien entendu, d'augmenter la part d'unités de compte (UC). Rappelons qu'une assurance-vie est composée de deux enveloppes distinctes : le fonds euros, peu rémunérateur, investi en majorité en obligations et garanti en capital ; et les supports en unités de compte, potentiellement plus rémunérateurs mais aussi plus risqués, qui concernent l'ensemble des marchés financiers et ne se limitent pas au seul marché obligataire.

La répartition entre fonds euros et UC doit être réalisée de manière optimale en tenant compte de votre horizon d'investissement, de vos objectifs d'investissement et de votre profil d'investisseur. Vous pouvez à tout moment la modifier. Notez cependant que de plus en plus d'assureurs imposent une part minimale d'UC afin de pouvoir accéder à leurs fonds euros.

Investir sur les différents marchés

On l'aura compris, pour doper le rendement de son contrat d'assurance-vie, il conviendra de ne pas se limiter au fonds euros, et donc au marché obligataire. Les supports en unités de compte permettent d'investir sur le marché actions au travers de très nombreux produits tels que des titres vifs, des fonds type OPCVM, des produits structurés, etc. Mais vous pourrez aussi vous positionner sur le marché immobilier au travers d'OPCI ou SCPI et sur l'or via des ETF par exemple.

Vous pourrez ainsi profiter du rendement potentiellement attractif de ces différentes classes d'actifs tout en diversifiant votre portefeuille.

Opter pour la gestion pilotée

Enfin, pour améliorer la performance de votre contrat d'assurance-vie, vous pouvez aussi opter pour la gestion pilotée de votre contrat. Dans ce cas, vous mandatez une société de gestion qui effectue pour vous allocation d'actifs et arbitrages en fonction de votre profil de risque, de vos objectifs d'investissement et de votre durée de placement. Autrement dit, vous

confiez la gestion de votre contrat à des experts dont le but est de dégager la meilleure performance en tenant compte de votre profil d'investisseur. Attention tout de même, si ce type d'option est accessible dès quelques milliers d'euros dans les banques en ligne et souvent à un prix attractif (de l'ordre de 0,10 % de frais de gestion supplémentaires par an sur les supports en UC), ce n'est pas le cas dans les banques traditionnelles qui réservent ce type de gestion aux contrats ayant des encours relativement importants et pratiquent des prix plus élevés, rendant cette option moins accessible.