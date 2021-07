220 millions d'euros d'amende pour Google

L'Autorité de la concurrence a condamné le groupe américain Google à une amende de 220 millions d'euros.

Médias VS Google

Google accepte l'amende

Une nouvelle enquête ouverte

La firme de Mountain View a beau faire partie des GAFA, ces grands groupes dominants, elle n'est pas à l'abri des condamnations. Le 13 mai dernier, elle a écopé de 102 millions d'euros d'amende en Italie pour « abus de position dominante ». Moins d'un mois plus tard, soit le 7 juin dernier, la France a à son tour condamné le groupe américain avec une amende de 220 millions d'euros. L'Autorité de la concurrence estime que, dans le domaine de la publicité en ligne, Google use et abuse de pratiques anticoncurrentielles. Le régulateur a été saisi par trois groupes : Rossel (Belgique), News Corp et Le Figaro (qui s'est ensuite rétracté). Pour information, Google appartient à Alphabet qui, au cours du premier trimestre 2021, a réalisé plus de 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un nombre en grande partie atteint grâce, justement, à la publicité en ligne.Pour l'Autorité de la concurrence, Google s'est avantagé « de manière indue » comme l'a expliqué Isabelle de Silva, présidente de l'organe régulateur. « Google a accordé un traitement préférentiel à ses technologies propriétaires proposées sous la marque Google Ad Manager. Les pratiques en cause sont particulièrement graves car elles ont pénalisé les concurrents de Google sur le marché des SSP [supply-side platforms] et les éditeurs de sites et d'applications mobiles. » Google a par exemple eu accès aux tarifs de ses concurrents et a donc pu en proposer de meilleurs. « C'est la première décision au monde se penchant sur les processus algorithmiques complexes d'enchères par lesquels fonctionne [la publicité en ligne]. » Google a fait savoir qu'il accepte cette condamnation et a ajouté travailler, en accord avec les autorités, à diverses solutions pour améliorer le fonctionnement de la publicité en ligne. « Nous allons tester et développer ces modifications dans les mois qui viennent, avant de les déployer plus largement, dont certaines à l'échelle mondiale » a ainsi déclaré Maria Gomri, directrice juridique de Google France. Le gouvernement français a salué la décision de l'Autorité de la concurrence. « Les grandes plates-formes ont progressivement acquis des positions dominantes et il est essentiel de faire appliquer nos règles concurrentielles aux géants du numérique qui exercent leur activité sur notre territoire » a déclaré Bruno Le Maire.Le 22 juin, Bruxelles a annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête sur Google, « présent à presque tous les niveaux de la chaîne de fourniture en ce qui concerne l'affichage publicitaire en ligne ». Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, a expliqué que Bruxelles craint que Google n'ait rendu la concurrence plus difficile. « Une concurrence équitable est importante - à la fois pour permettre aux annonceurs d'atteindre les consommateurs sur les sites des éditeurs et pour permettre aux éditeurs de vendre des espaces aux annonceurs - afin de générer des revenus et de financer les contenus. » Affaire à suivre donc !