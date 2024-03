2024 : profiter des rendements élevés dans ce contexte de marché

L’année 2023 aura été celle de tous les dangers pour l’immobilier confronté à un cycle de resserrement monétaire sans précédent depuis 40 ans. Les fonds immobiliers non cotés comme les SCPI ont eu à faire face à la baisse de valeur de leurs actifs et à la raréfaction de leur collecte. Néanmoins, ce qui a clairement été un élément de difficulté pour les SCPI les plus anciennes a au contraire constitué une opportunité pour les véhicules les plus récents qui n’étaient pas lestés d’un stock d’immobilier historique acheté en haut de cycle.

Ce n’est donc pas un hasard si les trois premières SCPI en termes de rendements distribués en 2023 ont toutes été lancées il y a moins de 4 ans :

Transitions Europe d’Arkéa REIM avec 8,16% de taux de distribution et un TRI cible sur 10 ans de 7% (lancée en 2022) ;

d’Arkéa REIM avec 8,16% de taux de distribution et un TRI cible sur 10 ans de 7% (lancée en 2022) ; Remake Live de Remake AM avec un TD de 7,79% et un TRI cible à 10 ans de 5,9% (2022) ;

de Remake AM avec un TD de 7,79% et un TRI cible à 10 ans de 5,9% (2022) ; Iroko Zen d’Iroko avec un TD de 7,12% et un TRI cible sur 8 ans à 7% (2020).

En complément de cette performance distribuée exceptionnelle, il convient de noter qu’aucun de ces véhicules n’a baissé son prix de part , contrairement à une vingtaine de SCPI historiques comptant pour plus de 40% de l’encours global de ces fonds ( source : ASPIM ).

Cette polarisation du marché entre SCPI historiques et fonds les plus récents devrait encore se renforcer en 2024 puisque les premières ne collectent presque plus, contrairement aux secondes qui captent une forte proportion des nouveaux capitaux alloués par les épargnants.

En effet, les investisseurs ont été échaudés par la salve de baisses des prix de parts en 2023 et au début de cette année sur les SCPI concernées, alors qu’ils sont à l’inverse tentés de profiter des taux de distribution exceptionnels délivrés par les SCPI classées aux meilleures places. À un moment où le cycle de hausse des taux des banques centrales semble être terminé et où les placements monétaires pourraient perdre de leur attractivité d’ici la fin de l’année, profiter de rendements au-dessus de 6% voire 7% peut s’avérer être un pari gagnant .

Sur la quinzaine de SCPI ayant distribué plus de 6% en 2023, la plupart escomptent maintenir un niveau de dividende similaire en 2024 . En effet, les rendements immobiliers élevés qui peuvent se trouver aujourd’hui sur le marché leur permettent d’investir leur collecte dans d’excellentes conditions. Les dernières acquisitions annoncées par ces SCPI font état de taux de rendements immédiats parfois supérieurs à 8% avec dans un ou deux cas, des opportunités spécifiques négociées à plus de 10% !

Nota Bene :

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cette communication a un caractère commercial, n'est pas un document contractuel ou un document d'information requis par une quelconque disposition législative, et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. Vous êtes invité à consulter les documents d'information avant toute décision d’investissement.