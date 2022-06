2021, année du redressement pour la SCPI Foncière Rémusat

L’année 2020, et dans une moindre mesure le début de l’année 2021, ont été particulièrement difficiles pour les commerces, qui se sont vus imposer des fermetures administratives à répétition en raison de la situation épidémique. La SCPI Foncière Rémusat gérée par Atland Voisin, de par son positionnement à 100% sur l’immobilier commercial, a été exposée de plein fouet à cette crise. Mais sa stratégie de diversification géographique, avec seulement 10% de son patrimoine situé en Île-de-France, et la qualité de son patrimoine, lui ont donné les bases nécessaires à un redémarrage significatif en 2021. En effet, le rebond économique a été spectaculaire l’année dernière (+7% pour le PIB) avec un rattrapage de la consommation qui a retrouvé début 2022 un niveau supérieur à celui d’avant-crise. Autant d’éléments favorables pour les commerces dont la SCPI Foncière Rémusat a su tirer profit !

Les annulations de loyers divisées par 10 en 2021, permettant un fort rebond de la distribution

Dans son rapport d’activité, document complémentaire du rapport annuel 2021 récemment publié, la société de gestion Atland Voisin dresse un tableau très encourageant pour sa SCPI Foncière Rémusat . En particulier, sur le front locatif, les annulations de loyers n’ont représenté que 0,8% des loyers facturables en 2021, contre 8,18% 2020. Cela représente donc une division par 10 de ce type de carence locative d’une année sur l’autre. Un autre indicateur de cette SCPI qui s’améliore fortement est son TOF (taux d’occupation financier) qui est passé de 84,78% fin 2020 à 92,57% fin 2021. Meilleure taux de recouvrement des loyers sur les locataires en place et moins de locaux vacants ou sous franchises de loyers, voilà la combinaison gagnante qui explique le redressement spectaculaire de la distribution de Foncière Rémusat en 2021 : le taux de distribution est ainsi passé de 4,40% en 2020 à 4,85% en 2021. On n’est pas encore revenu au niveau de 2019 (5,31%) mais environ la moitié du chemin a déjà été parcouru. Il faut signaler que cette performance de 4,85% distribuée en 2021 se situe largement au-dessus de la moyenne du marché (4,49%) et surtout de la moyenne des SCPI de commerces (4,16%). Le dividende par part versé en 2021 s’établit à 50,28€, en hausse de 10,3% par rapport à 2020 (45,60€). Le résultat par part est quant à lui de 50,29€ en 2021 (là aussi, la progression est supérieure à 10% par rapport à 2020), ce qui signifie qu’aucun prélèvement n’a été opéré sur les réserves de la SCPI - report à nouveau ou réserve de plus-value pour assurer la distribution aux associés. Le report à nouveau correspond à 68 jours de distribution au 31/12/2021, contre 62 jours fin 2019 avant le démarrage de la pandémie de Covid-19.

Des expertises en progression de près de 3% en 2021

Un autre signe tangible du redressement de la SCPI Foncière Rémusat en 2021 concerne les expertises immobilières de son patrimoine, qui s’inscrivent en hausse sensible par rapport à 2020. Ainsi, la valeur de reconstitution de Foncière Rémusat ressort à 1121,27 € par part au 31/12/2021, ce qui correspond à une augmentation proche de 3% par rapport à fin 2020 (1089,39 €). Cette hausse de la valeur vénale des immeubles reflète « la qualité intrinsèque et la solidité du patrimoine de cette SCPI » résume Atland Voisin dans son rapport. D’autre part, la valeur de la SCPI Foncière Rémusat a logiquement subi une érosion sur le marché secondaire en raison du contexte sanitaire et de la baisse du dividende 2020, que les associés ont pu observer avec quelques mois de décalage. Le prix moyen de la part a ainsi baissé de 8% en 2021 par rapport à 2020 en s’inscrivant à 953,18€ net acquéreur. Ce prix moyen reflète une année en deux parties : tout d’abord une baisse prononcée du prix jusqu’en octobre 2021 où un point bas a été observé à 930€, puis une remontée progressive jusqu’à 990€ en décembre 2021, et enfin une stabilisation à 985€ au 1 er semestre 2022. Il reste encore un potentiel de hausse de l’ordre de 5% pour retrouver le niveau de transaction pré-Covid sur le marché secondaire (1036,10€ de prix moyen). Mais surtout, étant donné la progression de la valeur de reconstitution en 2021, la décote de la SCPI Foncière Rémusat a désormais atteint 12%, ce qui constitue une réelle opportunité. Atland Voisin estime que « les perspectives de Foncière Rémusat devraient consolider cette remontée… » Etant très concentrée sur les zones commerciales et les boutiques de centre-ville (92% du patrimoine), la SCPI Foncière Rémusat est en effet mieux armée avec ces deux typologies d’actifs que les fonds investis dans des grands centres commerciaux de périphérie ou des commerces implantés dans des rues touristiques, qui n’ont pas eu la même dynamique de fréquentation sur la période post-covid. Les investisseurs ont d’ailleurs plus particulièrement plébiscité le type d’actifs détenus par Foncière Rémusat puisque les zones commerciales ont connu une progression de 91% de leur volume d’investissements en 2021.