17% de la population frappée d'illectronisme : parmi eux bien sûr les seniors

L'illectronisme est une réalité toujours aussi forte en France avec des clivages souvent conséquents selon les tranches d'âges et les CSP. Les seniors sont particulièrement concernés par le phénomène qui peut vite se transformer en problème.

L'illectronisme témoigne de fortes inégalités

Un plan pour lutter contre le phénomène

Néologisme venu des termes « illettrisme » et « électronique », l'illectronisme qualifie une situation dans laquelle se trouve une personne lorsqu'elle éprouve de grandes difficultés à utiliser les outils informatiques et numériques. On parle également d'inhabileté numérique dès lors qu'il devient impossible de savoir utiliser ou ne serait-ce d'avoir accès aux outils numériques. L'illettrisme informatique concerne différentes tranches d'âges et catégories socioprofessionnelles, mais avec d'importantes différences, révélant par là de fortes inégalités sociales entre Français. Car nous ne sommes pas tous égaux face à ce mal français, loin de là même. Dans sa dernière étude sur la question, l'Insee a en effet délivré un état des lieux de l'illectronisme en France dans lequel il apparaît que si 17 % des Français toutes catégories d'âges, toutes zones géographiques et toutes CSP confondues sont confrontées à ce problème, de fortes disparités sont toutefois à l'œuvre. Bien entendu, les personnes les moins concernées sont les jeunes âgés de 15 à 29 ans pour avec un taux d'illectronisme de 2,3 %. Les 30-44 ans sont également bien lotis puisque seulement 3,6 % n'ont pas d'accès au numérique ni d'équipement Internet. Mais dès lors que l'on monte dans la pyramide des âges, la donne est tout autre : plus de 53 % des personnes âgées de 75 ans ou plus ne sont pas équipées et elles sont même plus de 64 % à n'avoir jamais utilisé Internet au cours de l'année. Aussi, au côté de l'âge, le critère de la CSP entre en ligne de compte. Plus de 34 % des personnes sans diplôme n'ont pas d'équipement leur permettant de se connecter au web tandis que la proportion chute à 2 % chez ceux qui ont validé un cursus d'études supérieures. L'étude de l'Insee fait par ailleurs émerger les principales raisons expliquant ce phénomène : le manque de compétences en la matière à 41 %, le coût que représente l'achat de matériels informatiques (32 %), mais aussi le coût d'un abonnement mensuel à Internet (27 %).À l'arrivée, en 2020, l'illectronisme est loin d'être un problème résolu en France, car seulement 23 % de la population avoue se sentir tout à fait à l'aise avec le numérique tandis que la dématérialisation est désormais partout, à commencer par les déclarations d'impôts et les nombreuses démarches administratives. Mais l'hexagone est-il le sempiternel mauvais élève de l'Europe ? Non, la France se situe plutôt dans la moyenne européenne, ce qui témoigne par ailleurs du fait que les autres pays accusent en réalité un retard également important. Les pays les plus avancés en Europe sont le Luxembourg, l'Islande et les Pays-Bas tandis que les pays d'Europe de l'Est tels que la Roumanie et la Bulgarie arrivent en dernières places. Alors pour tenter de renverser la vapeur, l'actuel gouvernement a initié depuis janvier 2019 un plan pour tenter d'endiguer le phénomène. S'il n'en est encore qu'au stade de la réflexion, de nombreuses réunions à l'Assemblée nationale sont régulièrement organisées avec des spécialistes du secteur du numérique afin de faire émerger des solutions pour réduire autant que possible l'illectronisme en France dans les années à venir.