120 millions d’euros en plus pour l’hébergement d’urgence, annonce le ministre du Logement

La France connaissant actuellement un froid intense, la question de l'hébergement d'urgence n'en est que plus prégnante. Le ministre délégué au Logement, Patrice Vergriete, a annoncé ce lundi 8 janvier que des crédits supplémentaires de 120 millions d'euros seraient engagés pour « renforcer le système d'hébergement d'urgence », alors que la France connaît un épisode de froid intense.

« Le but n'est pas seulement de créer des places, mais d'éviter que les gens rentrent dans l'hébergement d'urgence et de les (en) faire sortir plus rapidement », a précisé le ministre, qui a visité un centre d'accueil de jour dans le 15e arrondissement de Paris.

Cette nouvelle enveloppe correspond à 10 000 places supplémentaires, mais « on ne veut pas rentrer dans le jeu de la place, car on aurait presque plus intérêt à essayer de raccourcir les délais dans l'hébergement d'urgence », a ajouté M. Vergriete.

L'enveloppe servira à répondre aux besoins urgents, notamment pour accueillir des femmes et des enfants à la rue, évalués à 3 000 selon Emmaüs, mais aussi à « réformer en profondeur le système d'hébergement d'urgence ».

Cela passe, selon le ministre, par « une meilleure coordination avec les collectivités locales », mais aussi en faisant en sorte que « le moins de personnes puissent